В Новосибирской области уборка из-под снега влияет на стоимость овощей и зерна

Хозяйства Новосибирской области сообщили о повышении себестоимости продукции из-за октябрьских снегопадов. Зерновые и масличные культуры, которые аграрии убирают с полей сейчас, нужно дополнительно просушивать. Что касается овощей, то часть урожая уже погибла. И это тоже в конечном итоге повлияет на цены. Infopro54 поговорил с представителями АПК о том, что происходит в полях, к каким убыткам это уже привело, и как отразится на ценах.

Президент ООО «Новосибирская продовольственная корпорация», заместитель председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Александр Тепляков, описывает уборочную, которую крестьяне продолжают после снегопадов, словами «потихоньку выгрызают». Погода в последние десять дней в ряде районов позволила вывести технику в поля, но ситуация требует дополнительных усилий и затрат.

— Там, где небольшой слой снега был, сейчас потихоньку идут работы, выгрызают ребята. В ночь выходят. Но не везде получается. Приведу пример Болотнинского района. Там на рапс еще не могут выйти, потому что сильно привалило снегом. Возможностей, времени остается все меньше. Скоро уже 1 ноября. Если снег идет, он уже не сходит моментально, земля все больше промерзает. Если мы говорим о качестве зерна, которое удается убирать сейчас, то, конечно, на него осадки повлияли. Одно дело, когда ты убираешь пшеницу, соответствующую базисным кондициями, с влажностью 14-15%. Там после уборки фактически и делать с зерном ничего не надо. А сейчас зерно требует еще дополнительных действий, нужна сушка и прочие вещи. В результате происходит удорожание. Это не только для зерновых актуально. Тот же рапс влагой напитался, — сообщил Infopro54 Александр Тепляков.

Для работы зерносушилок нужно топливо. Оно в настоящее время растет в цене. Поэтому расходы в этой части у большинства хозяйств существенно выросли. В таких условиях хозяйствам гарантированы убытки, говорят фермеры.

— Все, что сейчас происходит, сильно повлияет на финансовую состоятельность хозяйств. Все вложились в посевную — семена, удобрения, ГСМ — в надежде вырастить продукцию и возместить этим расходы, и что-то заработать. Продукт есть, а взять мы его из-за погоды не можем. Причем в ряде районов под снегом остался самый дорогой, самый маржинальный: рапс, лен, соя. Руки никто не опускает, но печально, что при всей тяготе уборки цена на зерно снижается. Она сейчас меньше, чем до снегопадов. Траты растут, а закупочные цены падают. Это очень тревожная ситуация. У хозяйств не будет дохода. Непонятно, как им планировать посевную следующего года, — говорит председатель совета Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области Алексей Сальников.

Такая же картина складывается с ценами на овощи, в частности на картофель. Сейчас в новосибирских магазинах картофель свежего урожая продается по 29-37 рублей за один килограмм. Производители называли такую цену слишком низкой ценой даже в сентябре, когда всё складывалось удачно и показатели урожайности всех радовали. Снегопады и заморозки ситуацию изменили кардинально: часть урожая погибла, картофеля в Сибири меньше, чем ожидалось. А цены при этом по-прежнему низкие.

— Меня удивляет такая цена. Я не понимаю, откуда она берется. В сложившейся ситуации это оскорбительная цена. И это очень опасно, потому что она может привести к негативным последствиям. Цены в итоге подскочат. Я думаю, что рост мы увидим уже в ноябре, а в декабре картошка будет дорогой. У многих хозяйств в Новосибирской области картофель погиб. И в Алтайском крае большая часть погибла. Сейчас уже вопрос с уборкой картофеля закрыт, оставшееся на полях не спасти. Были слишком сильные и длительные заморозки. Что успели выкопать, с тем и будем зимовать, а дальше опять ждать завоз. Хотя урожайность картофеля в этом году была замечательная. И если бы не эти снегопады и похолодание, региону бы дольше хватило своего картофеля. По другим овощам ситуация такая: свеклу, которая осталась, тоже уже не убрать, бесполезно. Главная задача сейчас — убрать капусту и морковь. С капустой нет проблем, там нормально уборка идет, а вот морковь пока не удается убрать. Земля замерзла, копать невозможно. Но не сдаемся, боремся за урожай. Такая борьба у нас впервые, — рассказал Infopro54 директор овощеводческого хозяйства «Дары Ордынска» Шакир Сулейманов.

23 октября региональный Минсельхоз озвучил свежую сводку по уборочной кампании и объяснил, почему работы в полях сейчас идут в основном по ночам.

Ранее редакции сообщала, что в четырех районах Новосибирской области введен режим ЧС из-за тяжелых условий уборки урожая. По оценке аграриев, убытки из-за снегопадов могут исчисляться миллиардами рублей.