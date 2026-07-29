Мошенники взламывают таксистов через приложения-агрегаторы

В России зафиксировали новую уловку телефонных мошенников, нацеленную на водителей такси и курьеров. Как пояснили в Министерстве внутренних дел, схема работает через крупные агрегаторы заказа такси.

Злоумышленник оформляет поездку в приложении и в комментарии указывает просьбу перевести деньги за услугу на банковскую карту. После принятия заказа он связывается с водителем и под различными предлогами вынуждает продиктовать реквизиты карты и секретный код из СМС. Получив доступ к мобильному банку через данные самого водителя, аферисты списывают все средства со счетов.

В полиции подчеркнули, что подобные атаки совершаются не только на таксистов, но и на представителей других сфер обслуживания. Гражданам напоминают: ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать незнакомцам номер карты, CVV-код на обороте и одноразовые пароли из сообщений. Все финансовые операции по заказу рекомендуется проводить исключительно внутри официального приложения агрегатора, не переходя на переводы по ссылкам или номерам телефонов.

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