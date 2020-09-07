В первом полугодии объем выплат по полисам ОСАГО в Новосибирской области вырос на 9%

За первое полугодие 2020 года жители Новосибирской области, чьи машины пострадали в ДТП, получили почти 2 млрд рублей по полисам ОСАГО. Средняя сумма выплаты – 79 900 рублей. Это на 17% больше, чем год назад. При этом водители стали реже попадать в ДТП, но урон стал оцениваться выше: при сокращении количества урегулированных страховых случаев на 3% объем выплат вырос на 8,7%, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что с января по июнь 2020 года жители Новосибирской области заключили почти 360 тыс. договоров ОСАГО, заплатив за них 2,1 млрд рублей. При этом половина полисов была куплена в электронном виде.

— Сейчас идет второй этап реформирования ОСАГО, направленный, в том числе, на то, чтобы сделать систему тарифообразования более справедливой за счет индивидуализации. Для всех категорий транспорта тарифный коридор стал шире. Так, для владельцев личных автомобилей он расширился вверх и вниз на 10%. Что это дает? Прежде всего, возможность установить для водителей с максимальной степенью риска базовый тариф по верхней границе. Для тех же, кто ездит аккуратно и находится вне зоны риска, страховщик может предложить максимально выгодные условия, – отметил заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Он напомнил, что с 24 августа вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Они направлены на индивидуализацию тарифа. Первый этап был в 2019 году и сопровождался, в том числе, расширением тарифного коридора. Основной новеллой нового этапа стала многофакторная модель тарификации. Страховые компании получили возможность при формировании базового тарифа использовать целый комплекс обстоятельств и индивидуально устанавливать базовый тариф для автовладельцев, но в рамках «верхних» и «нижних» значений тарифного коридора. При этом закон предполагает открытый перечень факторов для определения риск-профиля клиента, которые повлияют на индивидуализацию тарифа. Исключение составляют обстоятельства явно дискриминационного характера – раса, политические взгляды, занимаемая должность, религиозные убеждения и т.п.

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