«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

Стоит отметить, что пять лет назад, в 2021 году, «Новосибирскэнергосбыт» уже требовал банкротства искитимского «Водоканала», но тогда стороны урегулировали спор после погашения задолженности. Сейчас муниципальное предприятие с годовым оборотом около 197 миллионов рублей вновь оказалось на пороге процедуры банкротства.

По данным Контур.Фокус, учредителем ООО «Водоканал» города Искитима выступает местная администрация. Уставный капитал — 45 105 448,98 рублей. С сентября 2023 года директором компании значится Денис Старченко. На 10 мая 2026 года в организации имелась задолженность по налогам и сборам в размере 8,8 млн рублей. Выручка предприятия за 2025 год составила 196,6 млн рублей (в 2024 году — 183,9 млн рублей), чистый убыток — 24,2 млн рублей (в 2024 году убыток был на уровне 9,5 млн рублей).

