«Новосибирскэнергосбыт» потребовал признать водоканал Искитима банкротом

Автор: Оксана Мочалова

Поводом послужил долг в 14 млн рублей

АО «Новосибирскэнергосбыт» подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о признании банкротом искитимского ООО «Водоканал». Поводом стала задолженность предприятия в размере почти 14 миллионов рублей. На данный момент заявление не принято судом к производству.

Это не первый серьёзный финансовый спор между сторонами. За два месяца до подачи заявления о банкротстве арбитраж уже взыскал с водоканала в пользу энергетиков ещё один долг — более 21,5 миллиона рублей. Тот иск касался периода с сентября 2025 года по январь 2026 года, и ответчик полностью признал требования.

Стоит отметить, что пять лет назад, в 2021 году, «Новосибирскэнергосбыт» уже требовал банкротства искитимского «Водоканала», но тогда стороны урегулировали спор после погашения задолженности. Сейчас муниципальное предприятие с годовым оборотом около 197 миллионов рублей вновь оказалось на пороге процедуры банкротства.

По данным Контур.Фокус, учредителем ООО «Водоканал» города Искитима выступает местная администрация. Уставный капитал — 45 105 448,98 рублей. С сентября 2023 года директором компании значится Денис Старченко. На 10 мая 2026 года в организации имелась задолженность по налогам и сборам в размере 8,8 млн рублей. Выручка предприятия за 2025 год составила 196,6 млн рублей (в 2024 году — 183,9 млн рублей), чистый убыток — 24,2 млн рублей (в 2024 году убыток был на уровне 9,5 млн рублей).

Ранее редакция сообщала, что МУП «Энергия» отбилось от банкротства, инициированного дочкой Ростеха.

Выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз
Новосибирцев ждёт плавный рост температуры в начале июня

Выплаты по страхованию посевов новосибирских аграриев выросли почти в 8 раз

Автор: Оксана Мочалова

В 2025 году в Новосибирской области застраховали 55 891 гектар посевных площадей. При этом в первом квартале 2026 года страховые выплаты сельхозпроизводителям региона уже достигли 4 миллионов 343 тысяч рублей. Это почти в восемь раз больше, чем за тот же период 2025 года, сообщили на запрос редакции Infopro54 в Россельхозбанке.

В целом по Сибирскому федеральному округу в первом квартале 2026 года объём выплат аграриям составил 23,5 миллиона рублей. Лидерами по этому показателю стали Омская область, Красноярский и Алтайский края. При этом по динамике роста выплат Новосибирская область демонстрирует один из самых заметных скачков в округе.

Дома в Новосибирской области подорожали на 7%

Автор: Оксана Мочалова

Средняя стоимость загородного дома в Новосибирской области в мае 2026 года достигла 14,8 млн рублей. За год цена выросла на 7%, а с начала года — на 4%, сообщают аналитики «Циан». Это несколько больше, чем в среднем по стране (14,1 млн рублей).

Что касается земельных участков, то их средняя цена в регионе составила 376 тыс. рублей за сотку (в среднем по России — 334 тыс. за сотку), причём за год участки подорожали на 8%, а с начала года — на 3%.

Единый стандарт на транспорте сделает поездки с детьми удобнее для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

Путешествовать с детьми по России скоро станет заметно удобнее. Минтранс утвердил единый стандарт для комнат матери и ребенка и детских игровых зон на всех объектах транспортной инфраструктуры. Речь идет об аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Соответствующее распоряжение подписал министр Андрей Никитин.

Раньше требования к таким помещениям на разных видах транспорта различались. Например, то, что было привычно для аэропорта, могло отсутствовать на железнодорожном вокзале. Новый подход эту проблему устраняет.

Новосибирская область нарастила просрочку по ипотеке на стройку

Автор: Оксана Мочалова

За первый квартал 2026 года объем просроченных платежей по кредитам на строящееся жилье в Новосибирской области вырос на 21 млн рублей и по состоянию на 1 апреля достиг 526 млн рублей. По этому показателю регион лидирует в Сибири, свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант». По абсолютному приросту «плохих» долгов за первый квартал регион находится на третьем месте. Рост составил 4,2%.

В соседних регионах ситуация выглядит иначе. В Томской области объем просрочки вырос на 5,2% — до 101 млн рублей. В Омской области прирост оказался заметно выше — 16,7%, в абсолютных цифрах долг увеличился на 27 млн рублей, достигнув 189 млн. В Алтайском крае прирост составил 11,1%, а общий объем неплатежей — 160 млн рублей.

Страховщики пересмотрели возрастные рамки каско

Автор: Оксана Мочалова

На фоне увеличения среднего возраста автомобилей в России одна из страховых компаний пересмотрела условия оформления полисов каско. Теперь в программу страхования включили подержанные машины старше 15 лет. Ранее страховщики, как правило, отказывали владельцам таких автомобилей или предлагали им заведомо невыгодные варианты.

Владельцы транспортных средств возрастом до 20 лет включительно могут получить полноценную страховую защиту. Условия для них сопоставимы с программами для новых машин. Единственное отличие — обязательная франшиза с первого случая, размер которой клиент выбирает самостоятельно при оформлении полиса.

Новосибирский импортер пострадал от роста интереса к здоровому образу жизни

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская компания-импортер ООО «СЕЛЛ-Сервис», ценные бумаги которой обращаются на бирже, раскрыла информацию о результатах своей деятельности в 2025 году. Они оказались менее эффектными, чем годом ранее. Как отметили в компании, на результаты ее деятельности оказал влияние ряд внешних факторов.

— В период повышенных мировых цен на какао-порошок (ключевой актив компании), который пришёлся на 2024 год и начало 2025 и был вызван дефицитом сырья, компания формировала запасы по низкой стоимости. Благодаря этому в 2024 году эмитент смог кратно нарастить объём продаж и получить сверхприбыль (выручка +57%, чистая прибыль +510%), говорится в сообщении компании.  Однако, начиная со второго квартала и до конца 2025 года, цены на какао-порошок существенно снижались, при этом стоимость запасов в этот момент была зафиксирована на уровне, соответствующем периоду высокой стоимости, — говорится в отчетности компании.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

