Налоговая заблокировала счета искитимского «Водоканала»

Налоговая служба приостановила операции по банковским счетам ООО «Водоканал» города Искитима. Соответствующая запись о решении ФНС появилась 27 июля в сервисе «Контур.Фокус».

По данным того же источника, на 1 июля 2026 года задолженность предприятия по налогам и сборам составляла 7,9 млн рублей. Для сравнения: на 1 мая этот показатель равнялся 8,8 млн рублей, то есть за два месяца организация сократила долг перед бюджетом на 1 млн рублей.

Блокировка счетов происходит на фоне затяжного финансового противостояния «Водоканала» с АО «Новосибирскэнергосбыт». В настоящее время Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству иск энергетиков о взыскании с предприятия пени за период с 19 августа 2025 года по 31 мая 2026 года. Сумма требований — 108 576,08 рублей. Согласно определению, дело будет рассматриваться в порядке упрощенного производства.

Это далеко не первый финансовый спор между сторонами. В марте 2026 года арбитраж уже взыскал с «Водоканала» в пользу «Новосибирскэнергосбыта» более 21,5 млн рублей за период с сентября 2025 года по январь 2026 года — тогда ответчик полностью признал требования. А в мае 2026 года энергетики подавали заявление о признании водоканала банкротом из-за долга почти в 14 млн рублей. Однако арбитражный суд вернул заявление, поскольку истец не устранил в установленный срок нарушения: не оплатил госпошлину в размере 100 тысяч рублей и не направил копию заявления должнику.

Стоит отметить, что пять лет назад, в 2021 году, «Новосибирскэнергосбыт» уже требовал банкротства искитимского «Водоканала», но тогда стороны урегулировали спор после погашения задолженности. Сейчас муниципальное предприятие с годовым оборотом около 197 млн рублей вновь оказалось под угрозой банкротства.

Ранее редакция сообщала, что новосибирский нефтеперерабатывающий завод наращивает долги перед кредиторами.