Подрядчик новосибирского военного училища проиграл суд на 100 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Из всего объема работ по контракту компания смогла документально подтвердить только демонтаж штукатурки

Арбитражный суд Новосибирской области поддержал иск военного прокурора Центрального военного округа к хабаровской компании ОО «Регион». Речь идет о контракте, заключенном в апреле 2024 года по ремонту казармы Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). На эти работы компания получила аванс в размере 88 млн рублей. Еще 15 млн рублей истец потребовал к возмещению в качестве процентов за пользование чужими деньгами.

Стоимость контракта составляла 147 млн рублей. Подрядчик должен был закончить работы до конца декабря 2025 года.

В итоге на суде выяснилось, что компания выполнила только демонтаж штукатурки на 428 тысяч рублей.

— Результаты работ не были приняты в связи с непредставлением подрядчиком надлежащей исполнительной документации, вследствие чего установить объемы и качество выполненных работ заказчик не смог. В настоящее время на объекте проводится капитальный ремонт, в связи с чем выполнявшиеся ответчиком работы, результат которых в установленном порядке к приемке не предъявлялся и не может быть подтвержден заказчиком, не имеют потребительской ценности для заказчика, — заявили представители НВВКУ в суде.

В марте 2025 года контракт с ООО «Регион» был расторгнут. До 27 марта подрядчик должен был вернуть неотработанный аванс, а до 1 апреля предоставить документы о выполненных работах. Обязательства компания не исполнила, отмечается в материалах суда.

Представители ответчика на заседание суда не явились.

Решение суда не вступило в силу.

Напомним, в конце июня 2025 года Новосибирск посетил министр обороны России Андрей Белоусов. В начале июля на заседании экспертного совета Минобороны он резко раскритиковал условия проживания курсантов НВВКУ. Министр отметил, что курсанты вынуждены жить в палатках.

В середине июля врио главнокомандующего сухопутными войсками России Александр Матовников в ответе депутату Госдумы от Новосибирской области Ренату Сулейманову  сообщал, что в НВВКУ планируют построить две казармы, каждая из которых рассчитана на 600 человек. В 2025 году училище также планировало капитально отремонтировать казарму № 2. До конца 2024 года должны были обновить 2, 3 и 4 этажи общежития № 1.

В сентябре 2025 в училище снесли старую казарму №6. В НВВКУ объявили о начале строительства новых казарм для курсантов. Их обещали сдать к началу нового 2026 учебного года.

По данным Контур.Фокус, ООО «Регион» создано в 2016 году. Учредителем является Наталья Барабаш. Выручка компании в 2025 году составила 882 млн рублей (-63%), чистая прибыль — 126 тысяч (2,4 млн). Судя по данным в карточке компании, с 4 мая 2026 года компания находится в реестре недобросовестных поставщиков ФАС. На 28 мая операции по счетам ООО «Регион» приостановлены по требованию налоговой. С февраля 2026 года было два сообщения от кредитора компании о намерении обратиться в суд и признать ООО «Регион» банкротом.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускник НВВКУ стал замначальника департамента в Кремле. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

