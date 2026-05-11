В Новосибирской области паводок размыл единственную дорогу к селу Золотая грива

В Чулымском районе Новосибирской области паводок отрезал от транспортного сообщения село Золотая Грива. В ночь на 10 мая 2026 года вода полностью размыла временную объездную дорогу, построенную на период реконструкции моста через реку Каячка. Проезд к населенному пункту сейчас невозможен для всех видов транспорта.

В территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД) сообщают, что мост через реку Каячка на 11-м километре дороги «8 км а/д «К-36» – Золотая Грива» был полностью демонтирован в начале апреля. С этого момента связь с селом обеспечивалась только по временной объездной переправе, предусмотренной проектом. Интенсивный подъем воды в реке, вызванный активным снеготаянием, привел к размыву временной дороги в ночные часы. Движение по ней полностью закрыто. В ТУАД заявляют, что вопрос о возобновлении проезда будет решаться только после того, как уровень воды спадет. Ситуация находится на контроле ведомства, о сроках восстановления временной переправы будет объявлено дополнительно. Завершить реконструкцию основного моста и ввести объект в эксплуатацию планируется 15 октября 2026 года.

В региональном главке МЧС тем временем предупреждают, что паводковая обстановка в Новосибирской области остается напряженной. Ожидается дальнейший, хотя и незначительный, подъем воды на северных реках региона. В зоне особого внимания — река Омь в районе Чумаково и Куйбышева, где уровень воды приближается к критической отметке. При ее достижении возможно затопление прибрежных территорий города Куйбышева, а также сел Абрамово и Помельцево. Высокий уровень воды сохраняется на реке Чулым и озере Хорошем вблизи опасных значений. Прогнозируемые осадки могут вызвать незначительные колебания уровня на всех реках области.

