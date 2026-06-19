Взрыв газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Новосибирске

Утром 19 июня в Калининском районе Новосибирска произошёл взрыв газовоздушной смеси в жилом доме, за которым последовало сильное возгорание. ЧП случилось в двухэтажном доме № 57 по улице Народной.

По данным экстренных служб, возгорание началось в квартире на втором этаже в 08:53. Пламя стремительно перекинулось на кровлю здания. Предварительная площадь пожара составила 600 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на соседние квартиры.

В результате происшествия пострадали два человека. Одного из них в тяжёлом состоянии доставили в отделение реанимации ожогового центра, второму пострадавшему помощь оказали на месте. Спасатели эвакуировали четырёх жильцов — их вывели с помощью лестницы.

На месте работали 76 человек и 24 единицы техники, из них от МЧС — 52 человека и 18 единиц техники. Открытое горение ликвидировали в 10:22, после чего специалисты приступили к проливке конструкций и дымоудалению.

Для беспрепятственного проезда спецтехники перекрывали улицы Народную и Богдана Хмельницкого — в районе образовались пробки.

По факту происшествия Заельцовский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверку также организовала прокуратура Калининского района.

Ситуацию взял на личный контроль губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил, что власти рассмотрят варианты расселения жильцов и восстановления дома — в здании расположено 20 квартир.

Стоит отметить, что дом подключен к газоснабжению. По информации портала Дом.МинЖКХ, газоснабжение по этому адресу осуществляется от дворовых накопителей. По предварительным данным, в одной из квартир сломалось оборудование. Дом введен в эксплуатацию в 1950 году, в нем 20 квартир, износ составляет 47%. Капитальный ремонт систем газоснабжения в доме проводился в 2022 году.

Ранее редакция сообщала о том, что взрыв в доме на улице Линейной унес жизни 15 человек.