В резонансном судебном споре между энергетиками и стекловарами поставлена кассационная точка

Напомним, что завод «Экран» пытался взыскать с энергетиков «убытки» в сумме 769,5 миллионов рублей, якобы возникшие вследствие нарушения электроснабжения стекловаренной печи завода 25 сентября 2017 года. В резонансном для региона, да и для всей энергетической отрасли деле № А45-2239/2019 ответчиком выступал гарантирующий поставщик (АО «Новосибирскэнергосбыт»), а в качестве третьего лица на стороне ответчика было привлечено акционерное общество «Региональные электрические сети», являющееся системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области.

За время судебных тяжб, начиная с 2019 года, в иске «Экрану» отказали и арбитраж Новосибирской области, и апелляционная инстанция, и наконец арбитражный суд Западно-Сибирского округа, тем самым в очередной раз подтвердив правомерность позиции энергетиков.

Рассмотрев кассационную жалобу завода и его дочернего предприятия, суд округа постановил, что суды предыдущих инстанций мотивированно отказали в удовлетворении требований истца. Как говорится в постановлении, основания для иных выводов у суда округа отсутствуют, поскольку из установленных судами (в том числе, в рамках дел № А45-10789/2018, А27-29142/2018) обстоятельств фактически следует, что в нарушение требований законодательства завод «Экран» не обеспечил надлежащего состояния эксплуатируемых приборов и оборудования, неправомерно выбрал вторую категорию надежности энергоснабжения (предопределив тем самым возможность перерыва в подаче электрической энергии), а действия персонала аффилированной с заводом сетевой организации «Экран-Энергия» существенно продлили период перерыва в подаче электрической энергии.

В тексте постановления также отдельно отмечено, что электроснабжение завода в течение всего периода развития аварийной ситуации не прекращалось, поскольку по сетям АО «РЭС» электроэнергия передавалась на центр питания, возможность подключения к которому находилась исключительно в сфере контроля взаимосвязанной с заводом «Экран» сетевой организации (АО «Экран-энергия»).

В итоге, суд в очередной раз констатировал отсутствие прямой причинной связи между прекращением подачи электрической энергии и заявленными истцом повреждениями стекловаренной печи № 5, а также вины энергетических компаний в причинении заводу убытков. Стоит отдельно отметить, что размер исковых требований, выдвинутых стекловарами, по сути сопоставим с объемом годовой ремонтной программы АО «РЭС». Взыскание такой значительной суммы по суду поставило бы под угрозу надежность электроснабжения всей Новосибирской области, ведь АО «Новосибирскэнергосбыт» и АО «РЭС» являются частью системы жизнеобеспечения населения региона.

Энергетики надеются, что точка, поставленная судом кассационной инстанции в этом резонансном деле, позволит по-другому посмотреть на обстоятельства предшествующего дела, в котором требования завода «Экран» были удовлетворены, а само решение преподносилось заводом как некий судебный прецедент.