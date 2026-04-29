Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Промышленность

Подходы к управлению коммерческой недвижимостью становятся более гибкими

Дата:

Дефицит офисных и производственных площадей сохраняется, однако тактика управляющих компаний во взаимодействии с резидентами меняется

Генеральный директор АО «РИД Групп – Новосибирск» Егор Мироненко обозначил ключевые направления и события, оказывающие влияние на деятельность компании.

Найти баланс

— В РАТМ Холдинге коммерческой недвижимостью, как производственного назначения, так и офисной, с прошлого года управляет одна компания: помимо индустриального парка «Экран», «РИД Групп – Новосибирск» обеспечивает работу бизнес-центров «На Красном» и «Меридиан». Решение доказало свою эффективность, причем во многом благодаря «тактическим» действиям в рамках ключевой задачи — увеличивать прибыль от аренды. Возможности у нас есть за счет сокращения операционных расходов, в том числе сосредоточили у себя бухгалтерские, юридические и маркетинговые функции. Создали единую эксплуатационную службу, перешли на централизованные закупки. Силами своих специалистов осуществляем комплексное техническое обслуживание зданий, в частности — инженерных сетей. Ряд процессов передали на аутсорсинг просто потому, что так выгоднее. Как бы то ни было, ответственность за исполнение сервисных услуг несем мы. На их качестве оптимизация организационной структуры не отразилась.

Затраты на содержание офисных зданий растут, тарифы естественных монополий тоже. Повышен НДС — да, налоговая перестройка не лучшим образом сказывается на самочувствии корпоративного сектора. И мы вынуждены поэтапно поднимать арендные ставки, в основном ориентируясь на  уровень инфляции, чтобы субъекты МСП могли мягко адаптироваться к текущей ситуации. Условия договора аренды всегда обсуждаются, и в большинстве случаев найти компромиссы удается.

Повысить ликвидность

— Дефицит офисов в центре города никуда не делся: покидать насиженные места, тем более в локации на первой линии, никто не стремится. Заполняемость в бизнес-центрах РАТМ Холдинга остается той же самой, вакантны максимум 4% площадей — показатель низкий. В 2026 году начинается поэтапная модернизация здания БЦ «На Красном», арендаторы готовы принимать участие, механизм апробирован. Так, ООО «Компания «Брокеркредитсервис» будет кардинально трансформировать офисное пространство с учетом своих потребностей и специфики деятельности — согласован масштабный ремонт помещений. Даем возможность партнерам инвестировать в стабильность. Договор аренды вместо стандартных 11 месяцев подписан на пять лет. Размер индексации арендных платежей, которая предполагается каждый год, зафиксирован на весь пятилетний срок и не зависит от конъюнктуры.

В ближайшее время планируем отремонтировать входные группы, офисные площади и места общего пользования на Романова, 27. Для нас это не столько конкуренция за внимание к своему объекту, сколько повышение ликвидности перспективного актива с советским прошлым в районе с высокой деловой активностью. Как правило, управляющие компании БЦ, и «РИД Групп» — не исключение, склоняются к универсальному минималистичному дизайну офисов, в первую очередь классических кабинетов. Это нормальная рабочая среда для малого и микро- бизнеса, спрос на такие варианты по-прежнему есть, хотя смена арендаторов, особенно из сферы услуг, сейчас происходит чаще: поток клиентов у них уменьшился — на фоне снижения платежеспособности потребители отказываются от необязательных трат.

Сохранить потенциал

— С 2018 года наша компания на правах аренды управляла имущественным комплексом завода-банкрота «Сибэлектротерм» (ОАО «Сибэлектротерм». — Ред.). За этот период вложили в инфраструктуру десятки миллионов рублей. Восстанавливали кровлю, устойчивое электро- и газоснабжение, тепловой контур корпусов, провели экспертизу промбезопасности цехов, противопожарные мероприятия, законсервировали и ликвидировали опасные производства, организовали охрану и предотвратили утрату уникального оборудования, выстроили отношения с субарендаторами. Семь лет поддерживали надлежащее эксплуатационное состояние площадки, не допустили ее деградацию. Считали приоритетом сохранить потенциал и функциональное назначение — машиностроительный профиль — в соответствии с рекомендациями Министерства промышленности и торговли РФ. Сегодня стратегии бизнеса должны быть актуальны для региона и государства, способствовать достижению национальных целей, технологического суверенитета.

По результатам торгов в декабре прошлого года имущество ОАО «Сибэлектротерм» и управление им перешло к новому собственнику — одному из крупнейших производителей электротермических печей в России АО СКБ «Сибэлектротерм». Представители РАТМ Холдинга входят в состав Совета директоров СКБ, участвуя в принятии решений, связанных с развитием предприятия.

Объединить усилия

— Запросов на размещение в индустриальном парке «Экран» стало меньше, однако доля свободных площадей не выросла. Сегодня здесь осуществляют деятельность 80 юрлиц, в основном это производственный бизнес. Ключевая задача управляющей компании — снять с него непрофильную нагрузку и помочь сохранить устойчивость, наладить сотрудничество с якорными резидентами: ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы» (активы РАТМ Холдинга. — Ред.). Развиваем кооперационные связи не только в периметре паркового проекта. Сформировали координационный совет из специалистов технических служб, пригласив представителей юрлиц-собственников земельных участков, прилегающих к нашей территории. Объединяем и синхронизируем усилия в части благоустройства, бесперебойной работы электро- водо- и теплосетей, добиваясь четкого взаимодействия с поставщиками ресурсов. Зимой, например, обменивались информацией о графиках снегоуборки и т.д. Кроме того, сообща намерены организовать питание для сотрудников с посменным графиком. У большинства производств в промышленной зоне советского завода «Экран» режим круглосуточный: оборудование загружено, продукция востребована. И я говорю об этом с гордостью. Выражаю признательность за доверие резидентам и пользователям инфраструктуры промпарка, арендаторам бизнес-центров. Надеюсь, диалог продолжится столь же конструктивно.

СПРАВКА

АО «Региональный индустриальный девелопмент Групп – Новосибирск» («РИД Групп – Новосибирск», ранее АО «Завод «Экран», актив РАТМ Холдинга) входит в структуру одноименного промышленного бренда, консолидирующего девелоперские проекты РАТМ Холдинга. Управляет 56,65 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, принадлежащей РАТМ Холдингу.

Индустриальный парк «Экран» (актив РАТМ Холдинга) — браунфилд, второй частный промпарк в Новосибирской области и первый, включенный в Реестр индустриальных парков и управляющих компаний Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Общая площадь земельных участков — 26 га.

Фото предоставлено АО «РИД Групп – Новосибирск». Автор фото: Алексей Цилер

Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : РИД Групп-Новосибирск РАТМ Холдинг промышленность индустриальный парк "Экран"

536
0
0
Предыдущая статья
Мусорные полигоны Новосибирской области получат отсрочку
Следующая статья
Цена участка для КРТ в Ленинском районе превысила 200 миллионов

Свыше 78 тысяч новосибирцев работают на опасных производствах

Автор: Юлия Данилова

На конец 2025 года во вредных и опасных условиях труда работали 78,1 тысяча жителей региона, среди которых 15,5 тысяч составили женщины, отмечает Новосибирскстат.

Больше всего таких работников в организациях следующих отраслей:

Читать полностью

Проекты промышленной кооперации в Сибири мониторит полпредство

Автор: Юлия Данилова

Развитие промышленной кооперации в бизнесе субъектов Сибирского федерального округа обсудили на расширенном заседании Координационного совета отделений РСПП.

Наиболее заметным примером выстраивания промышленной кооперации в округе стало строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Высокотехнологичное оборудование для комплекса практически полностью создано в нашей стране. В работе по его конструированию и изготовлению участвовало более 1,5 тысяч компаний из разных регионов России — из Новосибирска, Томска, Белгорода, Казани, Челябинска и Москвы.

Читать полностью

Первый квартал промышленность Новосибирской области закончила «в минусе»

Автор: Юлия Данилова

По итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Новосибирской области снизился почти на 7%. Больше всего он рухнул в добывающих производствах — почти на 15%, а также в коммунальной сфере, свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Исключение составил энергетический сектор — здесь был зафиксирован рост индекса почти 5%.

Читать полностью

Новосибирский завод металлоконструкций внедрит цифровой контроль качества

Новосибирская компания «Металлостандарт», специализирующаяся на производстве металлоконструкций, стала участником федеральной инициативы «Производительность труда». Предприятие планирует внедрить систему машинного зрения для обеспечения высокого качества выпускаемой продукции.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций в области производительности труда Новосибирской области и используя возможности его лаборатории искусственного интеллекта, компания займется разработкой инновационного цифрового инструмента для проверки готовых металлоконструкций.

Читать полностью

Новосибирский центр компетенций подтвердил соответствие федеральным стандартам

Региональный центр компетенций (РЦК), базирующийся в Корпорации развития Новосибирской области, успешно прошел очередную аттестацию в рамках национальной инициативы «Производительность труда». Эта обязательная для всех региональных центров процедура подтвердила высокие компетенции специалистов РЦК, эффективность применяемых ими методик и слаженность командной работы. Центр стабильно успешно справляется с этой проверкой, которая проводится каждые два года.

Светлана Шарпф, министр экономического развития Новосибирской области, подчеркнула значимость РЦК как ключевого звена в реализации федерального проекта на региональном уровне. По ее словам, центр не только поддерживает предприятия региона, но и активно занимается распространением культуры бережливого производства. Было проведено обучение для 5000 работников предприятий, 350 руководителей высшего звена по программе «Лидеры производительности», подготовлено свыше 260 инструкторов по бережливым технологиям, а также создан ряд фабрик процессов, где проходят обучение как сотрудники компаний, так и государственные служащие.

Читать полностью

Новосибирский авиаперевозчик готовится к сертификации самолета «Танго»

Автор: Юлия Данилова

Компания-разработчик «Танго» Spectra Aircraft (входит в S7 Group) вышла на новый этап подготовки к серийному производству самолетов. По итогам макетной комиссии Авиарегистра, которая прошла в феврале 2026 года, был сформирован перечень замечаний. Это ключевой шаг на пути к началу сертификационных испытаний и дальнейшему получению сертификата типа на самолет «Танго», пояснили в пресс-службе компании.

Первый самолет «Танго» поднялся в воздух над Новосибирском в декабре 2025 года. В апреле 2026 к программе летных испытаний на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С.А. Чаплыгина (СибНИА) приступит второй самолет.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей

Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)
    [yandex_captcha yandex_captcha-352]

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности