Подходы к управлению коммерческой недвижимостью становятся более гибкими

Генеральный директор АО «РИД Групп – Новосибирск» Егор Мироненко обозначил ключевые направления и события, оказывающие влияние на деятельность компании.

Найти баланс

— В РАТМ Холдинге коммерческой недвижимостью, как производственного назначения, так и офисной, с прошлого года управляет одна компания: помимо индустриального парка «Экран», «РИД Групп – Новосибирск» обеспечивает работу бизнес-центров «На Красном» и «Меридиан». Решение доказало свою эффективность, причем во многом благодаря «тактическим» действиям в рамках ключевой задачи — увеличивать прибыль от аренды. Возможности у нас есть за счет сокращения операционных расходов, в том числе сосредоточили у себя бухгалтерские, юридические и маркетинговые функции. Создали единую эксплуатационную службу, перешли на централизованные закупки. Силами своих специалистов осуществляем комплексное техническое обслуживание зданий, в частности — инженерных сетей. Ряд процессов передали на аутсорсинг просто потому, что так выгоднее. Как бы то ни было, ответственность за исполнение сервисных услуг несем мы. На их качестве оптимизация организационной структуры не отразилась.

Затраты на содержание офисных зданий растут, тарифы естественных монополий тоже. Повышен НДС — да, налоговая перестройка не лучшим образом сказывается на самочувствии корпоративного сектора. И мы вынуждены поэтапно поднимать арендные ставки, в основном ориентируясь на уровень инфляции, чтобы субъекты МСП могли мягко адаптироваться к текущей ситуации. Условия договора аренды всегда обсуждаются, и в большинстве случаев найти компромиссы удается.

Повысить ликвидность

— Дефицит офисов в центре города никуда не делся: покидать насиженные места, тем более в локации на первой линии, никто не стремится. Заполняемость в бизнес-центрах РАТМ Холдинга остается той же самой, вакантны максимум 4% площадей — показатель низкий. В 2026 году начинается поэтапная модернизация здания БЦ «На Красном», арендаторы готовы принимать участие, механизм апробирован. Так, ООО «Компания «Брокеркредитсервис» будет кардинально трансформировать офисное пространство с учетом своих потребностей и специфики деятельности — согласован масштабный ремонт помещений. Даем возможность партнерам инвестировать в стабильность. Договор аренды вместо стандартных 11 месяцев подписан на пять лет. Размер индексации арендных платежей, которая предполагается каждый год, зафиксирован на весь пятилетний срок и не зависит от конъюнктуры.

В ближайшее время планируем отремонтировать входные группы, офисные площади и места общего пользования на Романова, 27. Для нас это не столько конкуренция за внимание к своему объекту, сколько повышение ликвидности перспективного актива с советским прошлым в районе с высокой деловой активностью. Как правило, управляющие компании БЦ, и «РИД Групп» — не исключение, склоняются к универсальному минималистичному дизайну офисов, в первую очередь классических кабинетов. Это нормальная рабочая среда для малого и микро- бизнеса, спрос на такие варианты по-прежнему есть, хотя смена арендаторов, особенно из сферы услуг, сейчас происходит чаще: поток клиентов у них уменьшился — на фоне снижения платежеспособности потребители отказываются от необязательных трат.

Сохранить потенциал

— С 2018 года наша компания на правах аренды управляла имущественным комплексом завода-банкрота «Сибэлектротерм» (ОАО «Сибэлектротерм». — Ред.). За этот период вложили в инфраструктуру десятки миллионов рублей. Восстанавливали кровлю, устойчивое электро- и газоснабжение, тепловой контур корпусов, провели экспертизу промбезопасности цехов, противопожарные мероприятия, законсервировали и ликвидировали опасные производства, организовали охрану и предотвратили утрату уникального оборудования, выстроили отношения с субарендаторами. Семь лет поддерживали надлежащее эксплуатационное состояние площадки, не допустили ее деградацию. Считали приоритетом сохранить потенциал и функциональное назначение — машиностроительный профиль — в соответствии с рекомендациями Министерства промышленности и торговли РФ. Сегодня стратегии бизнеса должны быть актуальны для региона и государства, способствовать достижению национальных целей, технологического суверенитета.

По результатам торгов в декабре прошлого года имущество ОАО «Сибэлектротерм» и управление им перешло к новому собственнику — одному из крупнейших производителей электротермических печей в России АО СКБ «Сибэлектротерм». Представители РАТМ Холдинга входят в состав Совета директоров СКБ, участвуя в принятии решений, связанных с развитием предприятия.

Объединить усилия

— Запросов на размещение в индустриальном парке «Экран» стало меньше, однако доля свободных площадей не выросла. Сегодня здесь осуществляют деятельность 80 юрлиц, в основном это производственный бизнес. Ключевая задача управляющей компании — снять с него непрофильную нагрузку и помочь сохранить устойчивость, наладить сотрудничество с якорными резидентами: ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы» (активы РАТМ Холдинга. — Ред.). Развиваем кооперационные связи не только в периметре паркового проекта. Сформировали координационный совет из специалистов технических служб, пригласив представителей юрлиц-собственников земельных участков, прилегающих к нашей территории. Объединяем и синхронизируем усилия в части благоустройства, бесперебойной работы электро- водо- и теплосетей, добиваясь четкого взаимодействия с поставщиками ресурсов. Зимой, например, обменивались информацией о графиках снегоуборки и т.д. Кроме того, сообща намерены организовать питание для сотрудников с посменным графиком. У большинства производств в промышленной зоне советского завода «Экран» режим круглосуточный: оборудование загружено, продукция востребована. И я говорю об этом с гордостью. Выражаю признательность за доверие резидентам и пользователям инфраструктуры промпарка, арендаторам бизнес-центров. Надеюсь, диалог продолжится столь же конструктивно.