В Москве обсудили дальнейшее развитие Арктического региона

Под руководством заместителя председателя правительства России – полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева состоялось заседание государственной комиссии по вопросам развития Арктики, в ходе которого также рассматривались предложения по применению технологий, направленных на снижение уровня загрязнения в морях Арктической зоны России. В частности, речь шла о разработке проектов для экспертной оценки и апробации лучших экологических практик переработки и использования вторичных ресурсов, подготовке программ повышения экологической эффективности.

В первом полугодии текущего года правительством России принята новая редакция государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации». Утверждён единый план мероприятий по реализации Основ государственной политики в Арктике и Стратегия развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. С 1 июня 2021 года России передан пост председателя в международном Арктическом совете. В плане председательства предусмотрено более ста мероприятий по десяти ключевым направлениям.

В этом году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации запущена опытно-конструкторская работа по созданию комплексной радионавигационной системы, обеспечивающей потребителей Арктической зоны России информацией для определения координат и точного времени на основе наземных радионавигационных технологий. Её преимуществом станет сопряжение с глобальными навигационными системами, а также возможность автономного функционирования в помехоустойчивых режимах.

На заседании также обсуждались вопросы расширения гидрометеорологической наблюдательной сети в Арктике, обновления энергетического оборудования и системы связи большей части станций. Была отмечена необходимость установки автоматических средств измерений в труднодоступных местах, локальных наблюдательных систем в морских портах, метеостанций на кораблях.

Напомним, что в Сибирском федеральном округе к Арктической зоне РФ относится часть территории Красноярского края – Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городской округ город Норильск, Туруханский район, десять муниципальных образований Эвенкийского района.