В Роспотребнадзоре сообщили, что будут делать с нарушителями правил торговли молоком и упакованной водой

Участникам оборота упакованной воды и молочной продукции, потенциально нарушающим требования в сфере маркировки, подготовлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в ответ на запрос редакции Infopro54.
— У управления в рамках действующего законодательства не имеется оснований для подготовки мотивированного представления в прокуратуру Новосибирской области, с целью организации контрольных (надзорных) мероприятий, — говорится в ответе на запрос редакции Infopro54,
После Минпромторг Новосибирской области направило письмо в областной Роспотребнадзор для проведения работы с этими хозяйствующими субъектами, а также принятия решений о возможности их привлечения к административной ответственности.
Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг проверил точки, торгующие в Новосибирске контрафактным молоком и водой.
Фото: pixabay — 1195798
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