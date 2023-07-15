В Роспотребнадзоре сообщили, что будут делать с нарушителями правил торговли молоком и упакованной водой

Участникам оборота упакованной воды и молочной продукции, потенциально нарушающим требования в сфере маркировки, подготовлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в ответ на запрос редакции Infopro54.

— У управления в рамках действующего законодательства не имеется оснований для подготовки мотивированного представления в прокуратуру Новосибирской области, с целью организации контрольных (надзорных) мероприятий, — говорится в ответе на запрос редакции Infopro54,

Напомним, что в список общественной организацией по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», было внесено 517 хозяйствующих субъектов (оборота упакованной воды иоборота молочной продукции осуществляют розничную торговлю продуктами) не зарегистрированных в госсистеме мониторинга товаров. А после проверки Минпромторга туда были добавлены еще

После Минпромторг Новосибирской области направило письмо в областной Роспотребнадзор для проведения работы с этими хозяйствующими субъектами, а также принятия решений о возможности их привлечения к административной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг проверил точки, торгующие в Новосибирске контрафактным молоком и водой.