Новосибирцам предложили определить ценность памятников в Калининском и Советском районах

Мэрия Новосибирска вынесла на общественное обсуждение вопрос о размещении 18 памятников на территории Калининского района и 59 — в Советском районе.

Судя по документам, в Калининском районе на обсуждение вынесены такие памятники, как монумент «Покорителям атома», памятник «Орудие», памятник Воину – победителю в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, скульптурная композиция «Хоккеист», барельеф ВОВ на ул Солидарности, стелы «Орден Победы» и имени Курчатова мемориальные доски выдающимся жителям Новосибирска, героям России, скульптурная композиция «Мать и ребенок», памятник Ленину, а также комплекс рекламно-информационных стендов на Бориса Хмельницкого. Согласно заключению комиссий, все памятники находятся в удовлетворительном состоянии.

В Советском районе большую часть списка занимают мемориальные доски, барельефы и памятники академикам СО РАН и РАН, а также транспарант-лозунг «Российское могущество прирастать будет Сибирью», панно на проспектах Лаврентьева и Коптюга, мемориальный камень «Сад победы!», памятник мыши, а также обелиск «Памяти ветеранов-участников ВОВ».

Предложения, рекомендации и замечания мэрия будет собирать по Калининскому району — по 24 июля, по Советскому району — по 25 июля.

Напомним, на минувшей неделе на обсуждение были вынесены 54 памятника, которые расположены в Ленинском районе города. На этой неделе прокуратура Новосибирска потребовала поставить на учет объекты исторической памяти о годах войны, расположенные на бульваре Победы, а именно: стела «В честь Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг», танк Т-34, боевая разведывательная машина БРМ-1К, которые являются бесхозяйными.

В марте мемориал Военного городка признан объектом монументально-декоративного оформления.

Ранее редакция сообщала о том, что памятники истории в Новосибирске ждет инвентаризация. Отмечалось, что бесхозные перейдут на баланс мэрии, но при наличии художественной ценности.