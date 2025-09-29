«Это палка о двух концах»: новосибирские предприниматели высказались о маркировке бизнес-звонков

Новосибирский бизнес готовится к увеличению трат на звонки клиентам. С 1 октября операторы связи будут брать плату за звонки с маркировкой. Эта маркировка стала обязательной с 1 сентября 2025 года. Согласно новым правилам, все звонки с номеров, зарегистрированных на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, должны сопровождаться специальной меткой. На экране телефона абонента теперь отображается название компании или ИП и категория звонка (например, «Банк», «Доставка», «Туризм») длиной до 32 символов.

Маркировку бизнес-звонков называют одним из способов борьбы с киберпреступностью, она должна лишить мошенников анонимности и повысить доверие граждан к бизнес-звонкам. Однако нововведение вызвало неоднозначную реакцию в деловой среде.

Руководитель Комитета по туризму новосибирского отделения «Опоры России», представитель агентства путешествий «Сиеста» Сергей Михайлов поделился своими сомнениями относительно практической пользы и реализации нововведения.

— В целом могу сказать, что многие обязательные требования – это палка о двух концах. С одной стороны, когда нам, как бизнесу, звонят банки, было бы удобно видеть такую маркировку. Сразу понимаешь, кто звонит. И хорошо, если это будет гарантия, что звонит не мошенник. Хотя мы знаем, что номера тоже как-то умеют подделывать через телефонию. Но в то же время и вопросов много, в том числе и в части расходов. Мы еще не считали, потому что чаще всего обзваниваем клиентов с личных номеров. Но и служебный номер у нас есть, то есть вопрос и для нас будет актуальным. В среднем мы делаем около десяти звонков в день, — рассказал Infopro54 представитель по Сибири агентства путешествий «Сиеста», руководитель комитета по туризму новосибирского отделения «Опоры России» Сергей Михайлов.

По предварительным оценкам предпринимателей расходы на связь из-за обязательной маркировки звонков у малого и среднего бизнеса могут вырасти в 4-6 раз. Те, кто критикует нововведение, считает избыточным требование маркировать все бизнес-звонки, потому многие компании вообще не обзванивают население в рекламных целях.

— Мы видим очередной перегиб, как в определении закона, так и его исполнении. Логичным видится следующий порядок действий: компания выделяет номера, с которых осуществляется обзвон, и передает их своему оператору через заявление; оператор вносит эти номера в отдельный реестр для маркировки звонков; маркируются звонки и оплата берется только с этих номеров. Но это же намного сложнее, да и денег столько не принесет, как возможность обложить все номера на всех договорах корпоративных клиентов. Вообще, надо сказать, что борьба со спамом уже какой год идет не в том русле. Вместо того, чтобы запретить операторам одной рукой продавать услугу так называемой таргетированной рекламы по базе своих абонентов (другими словами — передавать за деньги персональные данные), а другой – продавать абонентам услугу «антиспам», ограничивающую звонки от этих самых заинтересантов, придумывается непонятно что, непонятно как работающее и непонятно зачем сделанное. В очередной раз удар идет по бизнесу, а не по мошенникам и спамерам, потому что ни один спамер не будет пользоваться корпоративными контрактами, в которых все открыто и честно. Он найдет обходы, закупая сотнями SIM-карты в подземных переходах и на кассах в гастрономах, пользуясь первоначальным балансом, доступным без всякой регистрации, — говорит президент Ассоциации поддержки и поддержки и развития интернет-торговли Андрей Пасынков.

Операторы связи уже информируют бизнес о стоимости маркировки бизнес-звонков. Есть такие примеры: тариф в 30 рублей в месяц за номер, от 0,3 рубля за звонок и другие варианты. Добавим, что опрос, проведенный журналистом в рамках подготовки данного материала, показал, что практически никто еще не получал маркированный бизнес-звонок.

