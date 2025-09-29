Рекламодателям

«Это палка о двух концах»: новосибирские предприниматели высказались о маркировке бизнес-звонков

  • 29/09/2025, 15:00
Автор: Мария Гарифуллина
«Это палка о двух концах»: новосибирские предприниматели высказались о маркировке бизнес-звонков
С 1 октября операторы связи начнут взимать плату за эту маркировку

Новосибирский бизнес готовится к увеличению трат на звонки клиентам. С 1 октября операторы связи будут брать плату за звонки с маркировкой. Эта маркировка стала обязательной с 1 сентября 2025 года. Согласно новым правилам, все звонки с номеров, зарегистрированных на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, должны сопровождаться специальной меткой. На экране телефона абонента теперь отображается название компании или ИП и категория звонка (например, «Банк», «Доставка», «Туризм») длиной до 32 символов.

Маркировку бизнес-звонков называют одним из способов борьбы с киберпреступностью, она должна лишить мошенников анонимности и повысить доверие граждан к бизнес-звонкам. Однако нововведение вызвало неоднозначную реакцию в деловой среде.

Руководитель Комитета по туризму новосибирского отделения «Опоры России», представитель агентства путешествий «Сиеста» Сергей Михайлов поделился своими сомнениями относительно практической пользы и реализации нововведения.

— В целом могу сказать, что многие обязательные требования – это палка о двух концах. С одной стороны, когда нам, как бизнесу, звонят банки, было бы удобно видеть такую маркировку. Сразу понимаешь, кто звонит. И хорошо, если это будет гарантия, что звонит не мошенник. Хотя мы знаем, что номера тоже как-то умеют подделывать через телефонию. Но в то же время и вопросов много, в том числе и в части расходов. Мы еще не считали, потому что чаще всего обзваниваем клиентов с личных номеров. Но и служебный номер у нас есть, то есть вопрос и для нас будет актуальным. В среднем мы делаем около десяти звонков в день, — рассказал Infopro54 представитель по Сибири агентства путешествий «Сиеста», руководитель комитета по туризму новосибирского отделения «Опоры России» Сергей Михайлов.

По предварительным оценкам предпринимателей расходы на связь из-за обязательной маркировки звонков у малого и среднего бизнеса могут вырасти в 4-6 раз. Те, кто критикует нововведение, считает избыточным требование маркировать все бизнес-звонки, потому многие компании вообще не обзванивают население в рекламных целях.

— Мы видим  очередной перегиб, как в определении закона, так и его исполнении. Логичным видится следующий порядок действий: компания выделяет номера, с которых осуществляется обзвон, и передает их своему оператору через заявление; оператор вносит эти номера в отдельный реестр для маркировки звонков; маркируются звонки и оплата берется только с этих номеров. Но это же намного сложнее, да и денег столько не принесет, как возможность обложить все номера на всех договорах корпоративных клиентов. Вообще, надо сказать, что борьба со спамом уже какой год идет не в том русле. Вместо того, чтобы запретить операторам одной рукой продавать услугу так называемой таргетированной рекламы по базе своих абонентов (другими словами — передавать за деньги персональные данные), а другой – продавать абонентам услугу «антиспам», ограничивающую звонки от этих самых заинтересантов, придумывается непонятно что, непонятно как работающее и непонятно зачем сделанное. В очередной раз удар идет по бизнесу, а не по мошенникам и спамерам, потому что ни один спамер не будет пользоваться корпоративными контрактами, в которых все открыто и честно. Он найдет обходы, закупая сотнями SIM-карты в подземных переходах и на кассах в гастрономах, пользуясь первоначальным балансом, доступным без всякой регистрации, — говорит президент Ассоциации поддержки и поддержки и развития интернет-торговли Андрей Пасынков.

Операторы связи уже информируют бизнес о стоимости маркировки бизнес-звонков. Есть такие примеры: тариф в 30 рублей в месяц за номер, от 0,3 рубля за звонок и другие варианты. Добавим, что опрос, проведенный журналистом в рамках подготовки данного материала, показал, что практически никто еще не получал маркированный бизнес-звонок.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирской области определили самый востребованный мессенджер.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 337

Рубрики : Общество Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : тарифы сотовая связь маркировка


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Елена Ходыкина: Превентивная медицина не делит пациентов на больных и здоровых

Эксперт также рекомендует не противопоставлять друг другу клиническую и превентивную медицину
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В России вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам
29/09/25 17:00
Общество
Пожар вспыхнул на четвертом этаже ТЦ «Горский» в Новосибирске
29/09/25 16:15
Общество
Дефицит бюджета Новосибирской области на 2025 год превысил план
29/09/25 16:00
Власть Финансы
«Это палка о двух концах»: новосибирские предприниматели высказались о маркировке бизнес-звонков
29/09/25 15:00
Бизнес Общество Телекоммуникации
«Везем из Китая почти все»: Особого импортозамещения за прошедшие три года в России не произошло
29/09/25 14:30
Бизнес ВЭД
Позывной «Хилок»: замдиректора по безопасности ТЦ «Хилокский» из Новосибирска ушел на СВО
29/09/25 14:00
Общество
В Новосибирске зафиксировали сокращение изношенных участков тепломагистралей на 13%
29/09/25 13:41
Бизнес Город
Урок не вынес: попавший за решётку экстремист добавил себе срок в новосибирской колонии
29/09/25 13:15
Право&Порядок
В Новосибирске ремонтируют фасады исторического здания Текстильсиндиката
29/09/25 13:00
История Культура Общество
Владимир Левченко: Хватит жаловаться на высокие ставки!
29/09/25 11:00
Бизнес
Иван Сидоренко снова возглавил компанию «Энергомонтаж» в Новосибирске
29/09/25 10:30
Бизнес
В России ученые предложили создавать светящиеся деревья и травы для городов
29/09/25 10:00
Город Наука Технологии
Частные инвесторы в России наращивают вложения в акции и облигации
29/09/25 9:05
Инвестиции Финансы
В Новосибирске нашли более 500 участков для нестационарных торговых объектов
29/09/25 9:00
Бизнес Власть Город
Отменить социальные пенсии для мигрантов предложили в Госдуме РФ
28/09/25 18:45
Общество Экономика
Новосибирцев предупредили о резком похолодании и мокром снеге
28/09/25 17:00
Общество
Следом за МРОТ в 2026 году у новосибирцев вырастут больничные и декретные
28/09/25 15:30
Общество Экономика
«Это диверсия!»: яблоко с «начинкой» из стекла подбросили животным в Новосибирском зоопарке
28/09/25 13:40
Общество
На фестивале в Новосибирске показали трейлер фильма об академике Лаврентьеве
28/09/25 12:00
Культура Общество
Один человек погиб и трое пострадали в ночном ДТП в центре Новосибирска
28/09/25 10:05
Общество Происшествия
Популярное
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Новости компаний
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25
Делегация «Россети Новосибирск» примет участие в РЭН
25/09/25 11:35
Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов
24/09/25 11:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять