С 1 сентября операторы связи должны будут маркировать звонки с бизнес-номеров

  • 31/08/2025, 12:00
Автор: Мария Гарифуллина
С 1 сентября операторы связи должны будут маркировать звонки с бизнес-номеров
Для абонентов услуга будет бесплатной. Предполагается, что платить операторам будут юрлица и ИП

С 1 сентября 2025 года российские операторы связи будут обязаны маркировать звонки, поступающие абонентам от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее постановление 28 августа подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Новый регламент обязывает телекоммуникационные компании обеспечивать передачу абоненту сведений о том, кто ему звонит. На экране мобильного телефон будет отображаться официальное название организации или коммерческое обозначение, дополненное указанием категории вызова согласно профилю деятельности звонящей стороны. Среди возможных вариантов маркировки —  «Банк», «Реклама», «Недвижимость», «Услуги связи» и т.д. Сообщение , описывающее, кто звонит, может содержать до 32 символов включая цифры и буквы кириллицы и латиницы.

Инициаторы проекта подчеркивают, что эта мера направлена на повышение прозрачности коммуникаций и защиту граждан от недобросовестных звонков. Благодаря маркировке абоненты получают возможность заранее оценивать целесообразность ответа на входящий вызов и блокировать потенциально рискованные контакты.

Для реализации системы потребуется заключение специальных соглашений между операторами связи и бизнесом. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо предоставить телеком-операторам такие сведения, как ИНН, наименование организации, перечень абонентских номеров и категорию телефонных вызовов.

Данная инициатива интегрирована в комплексную программу противодействия цифровой преступности, насчитывающую около трех десятков различных мер. Ряд из них уже применяется на практике, в частности ограничения на использование зарубежных мессенджеров сотрудниками финансовых институтов и государственных учреждений при обслуживании клиентов.

Ранее деловое сообщество выражало обеспокоенность относительно финансовой нагрузки, связанной с внедрением новых правил. Эти расходы в конечном итоге могут привести к росту цен на услуги.

Ранее редакция рассказывала, как жители Новосибирска относятся к новому российскому мессенджеру.

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

Рубрики : Общество Бизнес Телекоммуникации

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сотовая связь маркировка


