Новая лаборатория сенсоров для оценки вероятности катастроф создана в Новосибирске

Новую лабораторию для создания инновационных сенсоров открыли в инженерной школе НГУ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— Сенсоры будут следить за состоянием самолетов, зданий, скважин, мостов, тоннелей и других объектов инфраструктуры, повреждение которых может нанести большой урон экономике или жизням людей, — говорится в сообщении.

Изготовленные сенсоры будут более компактными и дешевыми, а данные будут передаваться быстрее. Они призваны заменить зарубежные аналоги.

Уже сейчас подобные сенсоры пользуются спросом. Благодаря лаборатории значительно сократится срок разработки новых модификаций измерительных приборов.

Ранее редакция сообщала о том, что для строительства СКИФа привезут рабочих из Индии и Турции.