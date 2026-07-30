В России запускают реестр всех банковских карт

С 1 сентября в России заработает единая система учета платежных карт. В реестр попадут все действующие пластиковые и цифровые карты, выпущенные российскими банками. Это касается даже старых карт международных платежных систем Visa и Mastercard, а также тех карт, у которых официально истек срок, но банк все еще позволяет ими пользоваться.

Новую систему создают для борьбы с мошенниками и «дропперами» — людьми, которые за деньги передают свои карты злоумышленникам для обналичивания похищенных средств. В финансовой сфере отмечают, что хотя мера и полезная, у клиентов возникает много вопросов по поводу ее работы. Об этом РИА Новости рассказал председатель правления «Национального банка сбережений» Алексей Кузьмин.

В Госдуме уточнили, что единый реестр — это только первый этап. Само ограничение на количество карт начнет действовать позже. С 1 сентября 2027 года банки перестанут выдавать новые карты тем клиентам, у которых на руках уже есть 20 активных карт в любых банках. При этом старые карты никто принудительно закрывать не будет. У владельцев «портфелей» из 20+ карт будет целый год, чтобы решить, какие карты им действительно нужны, а от каких стоит отказаться.

Ранее редакция сообщала о том, что дропперы похитили у жителей Новосибирска 12 млн рублей.