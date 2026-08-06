Злоумышленники опять атакуют новосибирские компании через электронную почту

Быстрая адаптация

Новосибирский бизнес столкнулся с новой волной мошенничества. Об этом редакции Infopro54 рассказал руководитель комитета по экономической безопасности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», исполнительный директор ООО «Агентство Безопасности «Омега» Александр Яковлев. По его словам, на этот раз атакам подверглась бухгалтерия. Убытки от действий мошенников у компаний региона варьируются от 3 до 10 млн рублей.

— На почту компании приходит письмо, похожее на деловую переписку: счёт, акт сверки, уведомление о задолженности — с вложением в запароленном архиве, а пароль указан в том же письме. Это первый тревожный признак. При открытии данного архива преступники берут под контроль зараженное устройство. Причем нередко мошенники готовы потратить месяцы на изучение штата и внутренних распорядков интересующего их бизнеса. Второй проявляется уже при хищении: преступники формируют поддельный зарплатный реестр, включая в него счета подконтрольных лиц, чтобы обойти банковскую защиту и вывести крупную сумму. Другой вариант вредоносного ПО может зашифровать корпоративные данные с требованием выкупа. Платить выкуп нельзя — это не гарантирует восстановление и создаёт уголовные риски, — предупреждает эксперт.

По его оценке, только в Новосибирске речь может идти о нескольких десятках пострадавших, но их количество может быть и больше, так как многие компании такие прецеденты не хотят афишировать, опасаясь, что это нанесет ущерб их деловой репутации.

Сейчас схемы злоумышленников видоизменились. Письма приходит от Роспотребнадзора, Роскомнадзора, прокуратуры и прочих ведомств. Тема письма — уведомление о предстоящей внеплановой проверке. Признаки все те же: прикреплённый архив, пароль в теле письма и т.д., а финал — потеря денег.

— Расследования по этим делам еще идут, поэтому в детали никто СМИ погружать не будет. Есть определённые подозрения, что атаки организовывает международная хакерская группировка из недружественных стран, — отметил собеседник редакции.

Варианты защиты

Эксперт дал рекомендации о том, как защититься от подобных схем мошенников.

— Лучше всего воспользоваться услугами специалистов по информационной безопасности, в штате или на аутсорсинге. Но некоторые меры можно и нужно принять самостоятельно, причем с минимальными затратами, — говорит Яковлев.

Установите надежные защитные программы.

Критически относитесь к поступающей корреспонденции.

Даже если письма приходят от знакомого контрагента, стоит перезвонить бухгалтеру по резервному каналу связи и поинтересоваться высылал ли он документы.

Если архив запаролен и пароль в теме письма, такие документы открывать нельзя.

— Когда пересылаете документы вы же их не архивируете?! Вы просто прикрепляете их к письмам и отправляете. Запароленный архив делается для того, чтобы обойти фильтры и антивирусы почтового провайдера, — комментирует Александр Яковлев.

Ограничьте сумму на перечисление средств, которую бухгалтер может отправить самостоятельно. К примеру, до 100 тысяч. Все что выше требует дополнительного согласования от ответственного лица.

Установите дополнительное подтверждение проводимых транзакций.

Заведите отдельное устройство для работы с банком, где не будет ни мессенджеров, ни электронной почты, ни браузеров: только банк и больше ничего. Желательно, чтобы этот компьютер по сети вообще напрямую не взаимодействовал с другими устройствами предприятия, а в сеть выходил через подключаемый модем.

— Если нужно отправить платежи, открыли отдельный ноутбук, подключили его к сети, перечислили, отключили, закрыли и убрали в сейф, — приводит Яковлев алгоритм действий.

Он подчеркивает, что стоимость отдельного устройства несопоставимо ниже возможного ущерба, и призывает не экономить на безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники списывают деньги со счетов новосибирских компаний. Бизнес пошел в полицию и суды с жалобами на подделку счетов с помощью электронной подписи.