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Бизнес ПроБизнес

Новосибирские грузоперевозчики переходят на цифровые накладные

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Бумажные версии документов перестают быть основным подтверждением

С 1 сентября в Новосибирской области, как и по всей России, участники логистических цепочек (грузоотправители, перевозчики, грузополучатели и экспедиторы) обязаны перейти на электронные перевозочные документы (ЭПД). Теперь вся сопроводительная документация будет оформляться и передаваться исключительно в цифровом виде, с использованием электронных подписей и фиксацией в государственной системе. Бумажные носители перестают быть основным юридическим подтверждением сделки.

Какие документы переходят в «цифру» с 1 сентября

Список документов для перевода в электронный формат постоянно расширяется. На данном этапе для наземных перевозок это транспортные накладные (ЭТрН), заявки и заказы на перевозку, поручения экспедитору, а также экспедиторские и складские расписки. Для авиационных и железнодорожных перевозок вводятся соответствующие электронные грузовые накладные.

Исключения составляют ситуации, когда компания транспортирует свои товары собственным транспортом, не привлекая внешнего перевозчика. Для внутреннего перемещения между объектами одной организации, самовывоза или части курьерских доставок оформлять ЭПД не обязательно.

Что нужно успеть сделать до вступления закона в силу

Главное — подготовить электронные подписи. Если документ подписывает руководитель, бухгалтер должен использовать именно его сертификат. Если ставить подпись будет логист или водитель, потребуется квалифицированная подпись физического лица и машиночитаемая доверенность (МЧД), подтверждающая его полномочия.

Как это будет работать на практике

Цепочка начинается с отправителя: он формирует документ в учетной системе или интерфейсе оператора, проверяет состав груза, реквизиты сторон и условия перевозки, после чего подписывает документ. Приняв груз, перевозчик подтверждает это своей подписью на соответствующем титуле. Когда груз поступает получателю, тот оформляет электронную приемку, при наличии расхождений фиксирует замечания и закрывает документ.

Плюсы и минусы для бизнеса

Новшества требуют дополнительных расходов: оплата сервиса оператора ЭДО, доработка учетных систем, выпуск и продление электронных подписей, а также обучение персонала. Однако после настройки системы нагрузка на бюджет снижается. Бизнес экономит на печати, курьерской доставке и хранении бумаг. Кроме того, ускоряется оборот документов и снижается количество ошибок и спорных ситуаций, которые влекут за собой дополнительные издержки.

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Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : электронный документооборот цифровизация логистика грузоперевозки

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Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

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Старт новой главы: в Новосибирской области женские увлечения превращаются в дело жизни

После успешного опыта работы с участницами из разных уголков региона организаторы решили не останавливаться на достигнутом. Новая программа, объединившая под своим крылом жительниц 20 муниципальных районов, ставит амбициозную цель: помочь женщинам не просто найти время для хобби, а превратить свои навыки и ремесла в реальный вклад в экономику и социальную жизнь малых городов и сел.

В фокусе программы — те, кто уже успел заявить о себе в регионе: выпускницы известного конкурса «Знай наших! Новосибирь» и постоянные участницы женских клубов, которые активно участвуют в мероприятиях в женских клубах при центрах занятости и районных администрациях. Всего планируется охватить не менее 320 человек. География впечатляет: от Баганского и Доволенского районов до Северного и Купинского.

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Автор: Оксана Мочалова

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Автор: Оксана Мочалова

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По его словам, на сегодняшний день складская сеть региона уже насчитывает восемь крупных распределительных объектов. Среди действующих игроков — не только продуктовые гиганты, но и представители других сегментов ритейла: «Лента», «Ашан», а также сети спортивных товаров, электроники и товаров повседневного спроса, включая «Спортмастер», М.Видео, DNS и «Монетку».

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Автор: Оксана Мочалова

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По данным того же источника, на 1 июля 2026 года задолженность предприятия по налогам и сборам составляла 7,9 млн рублей. Для сравнения: на 1 мая этот показатель равнялся 8,8 млн рублей, то есть за два месяца организация сократила долг перед бюджетом на 1 млн рублей.

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