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Медицина Мировые и федеральные новости Наука Общество

Отечественную вакцину от рака одобрили для применения в России

Автор: Артем Рязанов

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Ее разрешили применять на ранних стадиях при подтверждённой микросателлитной нестабильности опухоли

Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства, сообщила в интервью, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна», предназначенную для лечения колоректального рака, можно будет использовать на более ранних этапах терапии.

— При наличии подтверждённой микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — сказала она РИА Новости.

В апреле 2026 года ФМБА получило разрешение на клиническое применение препарата.

Препарат предназначен для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, прошедших две или более линии системной противоопухолевой терапии. Его применяют в сочетании с ингибиторами контрольных точек, если у пациента обнаружена повышенная частота мутаций. «Онкорна» — это персонализированное лекарство, направленное на активацию специфического противоопухолевого иммунитета.

Это первая вакцина против колоректального рака на базе мРНК-технологии, разработанная в России. Расширение спектра применения позволит использовать её на ранних стадиях заболевания, что увеличивает вероятность успешного лечения. По словам Скворцовой, ФМБА продолжит исследование эффективности препарата в клинических испытаниях.

Напомним, препарат для терапии рака молочной железы на основе первого в России генно-модифицированного онколитического вируса осповакционы, был разработан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с ГНЦ «Вектор» и компанией «Онкостар» (резидент «Сколково»). Ученые предполагают, что он будет эффективен и при других видах рака. В 2025 году разработчики сообщили, что он готов к следующем этапу клинических испытаний.

Кроме того, Новосибирские ученые разрабатывают метод борьбы с раком мозга с помощью вируса.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа.

Источник фото:  нейросеть Алиса

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Рубрики : Медицина Мировые и федеральные новости Наука Общество

Регионы : Россия

Теги : рак вакцина

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Новосибирцы узнали расписание первых матчей сезона КХЛ 2026/2027

Новосибирцы узнали расписание первых матчей сезона КХЛ 2026/2027

Автор: Артем Рязанов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2026/2027. Старт 19-го сезона запланирован на 5 сентября 2026 года — в этот день пройдут сразу 6 матчей. Чемпионат продлится до 20 марта 2027 года: в нём состоится 748 встреч, а общее число игровых дней составит 182. В турнире примут участие 22 клуба — по 11 в конференциях «Запад» и «Восток». Каждая команда сыграет по 68 матчей.

Новосибирский ХК «Сибирь» откроет сезон 5 сентября выездной игрой в Казани против «Ак Барса». Второй матч новосибирцы также проведут на выезде — 7 сентября в Астане против «Барыса». Затем команда вернётся в Новосибирск и на льду «Сибирь-Арены» сыграет три домашние встречи: 10 сентября с «Амуром» (Хабаровск), 13 сентября — с «Автомобилистом» (Екатеринбург), а 16 сентября встретится с «Нефтехимиком» (Нижнекамск).

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Суд вернул санаторию «Речкуновский» статус памятника

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский областной суд принял решение, которое возвращает зданию главного корпуса санатория «Речкуновский» статус объекта культурного наследия. Ранее региональная Госинспекция по охране объектов культурного наследия своим приказом исключила постройку из перечня выявленных памятников и отказалась включать её в Единый государственный реестр. Этот акт был признан судом неправомерным.

Судебный процесс длился около года. Иск о защите здания подала общественная организация — Новосибирское областное отделение ВООПИиК. Решающую роль в деле сыграла судебная независимая экспертиза, проведённая московским специалистом. Эксперт подтвердила архитектурную значимость объекта, отметив, что его входная группа уникальна для Сибири и напоминает оформление Пашковского дома в Москве.

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Нескольким тысячам новосибирцев заблокировали доступ к аренде самокатов

Автор: Артем Рязанов

С начала сезона аренды самокатов в 2026 году сервис Яндекс Go запросил дополнительное подтверждение возраста у 143 тысяч пользователей по всей России. Среди них около 5 тысяч являются жителями Новосибирска. Для проверки применяется технология фотоконтроля: пользователям нужно было загрузить селфи и снимок паспорта.

Проверка назначается, в частности, при подозрительном поведении в сервисе (например, при нарушении правил — неправильной парковке или проезде по пешеходному переходу без спешивания) либо на основании обращений горожан с фото- или видеоматериалами, где самокат используют лица младше 18 лет.

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Порядок подготовки предприятий к работе в военное время утверждают в Татарстане

Автор: Артем Рязанов

«В военное время предприятия Татарстана обязаны разрабатывать меры защиты производственной инфраструктуры. Им также необходимо оценивать устойчивость объектов, выявлять уязвимые места и прогнозировать последствия возможных ударов». Об этом говорится в проекте постановления кабинета министров республики, опубликованном на официальном сайте субъекта федерации.

Эти требования касаются организаций, отнесенных к категориям ГО, имеющих мобилизационные задания и продолжающих работу в условиях военного времени.

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В Новосибирске мошенница осуждена за продажу несуществующих фитнес-туров на Алтай

Автор: Артем Рязанов

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор 43-летней женщине, признанной виновной в мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

Как установил суд, женщина разместила в интернете объявление о фитнес-туре на Алтай, хотя не планировала его проводить.

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По аналогии с самокатами: новосибирские речники пожаловались на сапбордистов

Автор: Юлия Данилова

Сапсерфингисты мешают движению водного транспорта на реке Обь и создают угрозу безопасности пассажирским и грузовым перевозкам. Такую проблему речники обозначили перед министерством транспорта региона, прокуратурой и транспортным комитетом регионального парламента.

— Люди на сапах выходят в фарватер реки, мешают безопасному движению. Таких случаев много, — констатировал председатель комитета Валерий Ильенко.

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Медицина Мировые и федеральные новости Наука Общество

Отечественную вакцину от рака одобрили для применения в России

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