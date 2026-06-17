Отечественную вакцину от рака одобрили для применения в России

Вероника Скворцова, глава Федерального медико-биологического агентства, сообщила в интервью, что российскую мРНК-вакцину «Онкорна», предназначенную для лечения колоректального рака, можно будет использовать на более ранних этапах терапии.

— При наличии подтверждённой микросателлитной нестабильности опухоли можно назначать терапию и на более ранних стадиях, — сказала она РИА Новости.

В апреле 2026 года ФМБА получило разрешение на клиническое применение препарата.

Препарат предназначен для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, прошедших две или более линии системной противоопухолевой терапии. Его применяют в сочетании с ингибиторами контрольных точек, если у пациента обнаружена повышенная частота мутаций. «Онкорна» — это персонализированное лекарство, направленное на активацию специфического противоопухолевого иммунитета.

Это первая вакцина против колоректального рака на базе мРНК-технологии, разработанная в России. Расширение спектра применения позволит использовать её на ранних стадиях заболевания, что увеличивает вероятность успешного лечения. По словам Скворцовой, ФМБА продолжит исследование эффективности препарата в клинических испытаниях.

Напомним, препарат для терапии рака молочной железы на основе первого в России генно-модифицированного онколитического вируса осповакционы, был разработан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН совместно с ГНЦ «Вектор» и компанией «Онкостар» (резидент «Сколково»). Ученые предполагают, что он будет эффективен и при других видах рака. В 2025 году разработчики сообщили, что он готов к следующем этапу клинических испытаний.

Кроме того, Новосибирские ученые разрабатывают метод борьбы с раком мозга с помощью вируса.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском «Векторе» разработали новую мРНК-вакцину против гриппа.