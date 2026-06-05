Карантин по пастереллёзу снят в Новосибирской области

Важные итоги ветеринарных мероприятий озвучил губернатор Андрей Травников в рамках Петербургского международного экономического форума.

Все восприимчивые животные региона, включая скот крупных хозяйств и личных подворий, получили необходимые прививки против опасной инфекции. После успешной вакцинации в области полностью снят карантин.

Напомним, масштабная кампания по иммунизации охватила весь сельскохозяйственный скот региона. Специалисты провели профилактические мероприятия как в крупных агрохозяйствах, так и в частных подворьях.

Дополнительные меры контроля включают обязательную регистрацию животных в системе Россельхознадзора «Хорриот».

По словам главы региона, это позволит:

отслеживать перемещения скота;

контролировать своевременность вакцинации;

предотвращать возможные вспышки заболевания.

Текущая задача региональных властей — обеспечить полный учёт всех сельскохозяйственных животных области в единой информационной системе, отмечает Горсайт.

По истечении примерно трёх месяцев (90 дней) после подтверждения отрицательных анализов проб почвы у жителей появится возможность приобретать животных для восстановления хозяйства.

Напомним, с 16 февраля в Новосибирской области был режим ЧС . С 6 марта новые очаги заболевания не выявлялись.

По данным Новосибирскстата, в первом квартале 2026 года количество коров в регионе уменьшилось на 14,2% и составило 129,3 тысячи голов. Общее поголовье крупного рогатого скота снизилось на 12,1% до 321,8 тысячи голов, поголовье овец и коз сократилось на 26,5% до 111,7 тысячи голов.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынки Новосибирска возобновили поставки мяса местного производства.