Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Для запуска процесса необходимо пройти сертификацию «чистых помещений»

Весной Новосибирский институт органической химии имени СО РАН (НИОХ СО РАН) рассчитывает закончить сертификацию «чистых помещений». Об этом сообщила директор института Елена Багрянская.

— Эти «чистые помещения» мы создали для производства субстанций лекарственных препаратов. Основной мотивацией был выпуск препарата против оспы, который мы разработали с научным центром «Вектор». Также у нас есть договор на производство субстанции для препарата разработанного ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи». Кроме того, у нас было много обращений по анализу дженериков. Концентрация субстанции в них не всегда соответствует заявленной, — пояснила Багрянская.

Она отметила, что документы на сертификацию «чистых помещений» институт подал уже третий раз.

— Очень надеемся, что весной делегация наконец приедет к нам, чтобы оценить производство. Директор ГНЦ «Вектор» подтвердил, что как только мы получим сертификат, центр будет оформлять заказ на производство вакцины от оспы. Мы к ее выпуску готовы. Сейчас нужно определить объемы, чтобы Россия была защищена в случае эпидемии. Вакцина будет храниться на «Векторе», —  подчеркнула директор НИОХ СО РАН.

Напомним, Новосибирский ГНЦ «Вектор» и НИОХ СО РАН зарегистрировали первый лекарственный препарат от оспы НИОХ-14 в 2022 году. Он создавался в течение 10 лет.  Она может быть использована, как против натуральной оспы, так и против оспы обезьян и других передающихся человеку вирусов оспы (оспа коров и др.).

В 2023 году сообщалось, что вакцина от оспы готовится к массовому производству.

Ранее редакция сообщала о том, что в России нет единого стандарта для вакцин от бешенства. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области.

Рубрики : Медицина Наука

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : СО РАН оспа Вектор вакцина

270
0
0
