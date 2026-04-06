В Новосибирске не нашли поставщика вакцины против клещевого энцефалита

В Новосибирской области не состоялся аукцион на поставку вакцины для профилактики клещевого энцефалита. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 43,6 млн рублей. Заявки на участие в процедуре не подали ни один поставщик. Сроки подачи заявок завершился 6 апреля.

Согласно документации, заказчик планировал закупить 110 тысяч доз препарата. Вакцина должна представлять собой суспензию для внутримышечного введения (0,5 мл на дозу) и предназначаться для иммунизации взрослых (старше 18 лет). Требуемый остаточный срок годности — не менее 12 месяцев на момент поставки.

Ранее, в марте, были проведены две аналогичные процедуры — на 29,8 млн рублей и на 38,4 млн рублей. В отличие от апрельского аукциона, там поставщики нашлись: в обоих случаях была подана ровно одна заявка, и контракты были заключены. Поставщиком в обоих случаях выступила одна и та же компания — «МФК «БИОРИТМ».

Новосибирская область находится в зоне, эндемичной по клещевому энцефалиту. Это означает, что риск заражения этой тяжелой вирусной инфекцией при укусе клеща здесь сохраняется ежегодно. Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты, и она рекомендована практически всему населению региона, проживающему в эндемичных территориях. В первую очередь прививки показаны людям, чья деятельность связана с пребыванием на природе: сотрудникам лесного хозяйства, геологам, строителям автомобильных и железных дорог, линиям электропередач, нефте- и газопроводов, а также дачникам, садоводам и туристам. Кроме того, плановая иммунизация рекомендуется детям, начиная с 15-месячного возраста, и взрослым, постоянно проживающим на эндемичных территориях или выезжающим туда в сезон активности клещей.

Ранее редакция сообщала, что по числу зарегистрированных число укусов людей клещами Новосибирская область признана одной из самых неблагополучных.