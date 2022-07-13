Спрос на готовый бизнес в агропроме за год вырос более, чем в три раза

Во II квартале 2022 года спрос на готовый бизнес на Авито в Новосибирске вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

Наибольший рост спроса среди предпринимателей наблюдался по отношению к сельскохозяйственным организациям. В Новосибирске сельхозпредприятия рассматривали к покупке в 2,5 раза чаще по сравнению с I кварталом 2022 года и в 3,3 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Предприятия в сфере общественного питания стали востребованнее на 19 % за прошедший год. Развлекательные организации — на 42%.

Бизнес в сфере услуг в Новосибирске рассматривали к покупке на 12% чаще по сравнению с предыдущим кварталом, а по сравнению с прошлым годом интерес к таким организациям вырос на 40%. Спрос на интернет-магазины в городе за квартал вырос на 2%, а за год — на 62%. Торговые организации в городе стали востребованнее на 4% за квартал, а за год — на 14%.Также спрос за квартал не вырос на производственные и строительные компании. В Новосибирске производства стали популярнее на 2% по сравнению с прошлым годом. Строительный бизнес в городе стал востребованнее за год на 5%.

— Малый и средний бизнес продолжает быть привлекательным для россиян. Сегодня многие специалисты среднего и высшего звена, которые до недавнего времени работали в крупных компаниях, все больше готовы рассматривать покупку и развитие собственного бизнеса с целью диверсификации доходов, — комментирует Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» в Авито. — Для некоторых из них ключевым фактором смены функционала с офисного сотрудника на владельца или совладельца бизнеса является возможность работать на себя, а возможный доход в перспективе может превзойти альтернативные предложения от работодателей. Для других — это отличная возможность попробовать себя в чем-то новом в изменившихся обстоятельствах.

По его оценке, предприятия в сфере общественного питания, услуг входят в список самых востребованных, так как эти виды бизнеса воспринимаются как наиболее понятные. А сельское хозяйство наиболее востребовано, так как традиционно менее волатильно в период экономических изменений.

— Понятно, что покупать продукты люди будут, несмотря ни на что. Поэтому бизнес в этой сфере — один из самых стабильных, — констатирует Дудковский.

Стать владельцем бизнеса в сфере развлечений в Новосибирске во II квартале 2022 года можно было в среднем за 1 050 000 рублей. Сельхозпредприятия стоили 120 000 рублей, а организации в сфере общественного питания — 1 000 000 рублей. Покупка производственного бизнеса обходилась в среднем в 2 400 000 рублей. Бизнес в сфере услуг можно было приобрести в среднем за 550 000 рублей. Средняя стоимость торговых компаний составила 990 000 рублей, а строительной организации — 450 000 рублей. Интернет-магазины в городе продавали в среднем за 55 000 рублей.

Средняя стоимость готового бизнеса в городе по итогам второго квартала составила 700 000 рублей.

На данный момент на Авито размещено более 50 000 предложений о продаже готового бизнеса в самых разных сферах.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создается завод по производству органических удобрений.