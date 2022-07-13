Рекламодателям

Спрос на готовый бизнес в агропроме за год вырос более, чем в три раза

  • 13/07/2022, 16:16
новости Новосибирска
Покупатели считают, что эта отрасль традиционно менее волатильна в период экономических изменений.

Во II квартале 2022 года спрос на готовый бизнес на Авито в Новосибирске вырос на 25% по сравнению с прошлым годом.

новости Новосибирска

Под Новосибирском начинается строительство завода по переработке рапса и льна

Наибольший рост спроса среди предпринимателей наблюдался по отношению к сельскохозяйственным организациям. В Новосибирске сельхозпредприятия рассматривали к покупке в 2,5 раза чаще по сравнению с I кварталом 2022 года и в 3,3 раза чаще по сравнению с прошлым годом. Предприятия в сфере общественного питания стали востребованнее на 19 % за прошедший год. Развлекательные организации — на 42%.

Бизнес в сфере услуг в Новосибирске рассматривали к покупке на 12% чаще по сравнению с предыдущим кварталом, а по сравнению с прошлым годом интерес к таким организациям вырос на 40%. Спрос на интернет-магазины в городе за квартал вырос на 2%, а за год — на 62%. Торговые организации в городе стали востребованнее на 4% за квартал, а за год — на 14%.Также спрос за квартал не вырос на производственные и строительные компании. В Новосибирске производства стали популярнее на 2% по сравнению с прошлым годом. Строительный бизнес в городе стал востребованнее за год на 5%.

— Малый и средний бизнес продолжает быть привлекательным для россиян. Сегодня многие специалисты среднего и высшего звена, которые до недавнего времени работали в крупных компаниях, все больше готовы рассматривать покупку и развитие собственного бизнеса с целью диверсификации доходов, — комментирует Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» в Авито. — Для некоторых из них ключевым фактором смены функционала с офисного сотрудника на владельца или совладельца бизнеса является возможность работать на себя, а возможный доход в перспективе может превзойти альтернативные предложения от работодателей. Для других — это отличная возможность попробовать себя в чем-то новом в изменившихся обстоятельствах.

По его оценке, предприятия в сфере общественного питания, услуг входят в список самых востребованных, так как эти виды бизнеса воспринимаются как наиболее понятные. А сельское хозяйство наиболее востребовано, так как традиционно менее волатильно в период экономических изменений.

— Понятно, что покупать продукты люди будут, несмотря ни на что. Поэтому бизнес в этой сфере — один из самых стабильных, — констатирует Дудковский.

новости Новосибирска

Приставы пришли за налоговой задолженностью к хозяйке детских аттракционов

Стать владельцем бизнеса в сфере развлечений в Новосибирске во II квартале 2022 года можно было в среднем за 1 050 000 рублей. Сельхозпредприятия стоили 120 000 рублей, а организации в сфере общественного питания — 1 000 000 рублей. Покупка производственного бизнеса обходилась в среднем в 2 400 000 рублей. Бизнес в сфере услуг можно было приобрести в среднем за 550 000 рублей. Средняя стоимость торговых компаний составила 990 000 рублей, а строительной организации — 450 000 рублей. Интернет-магазины в городе продавали в среднем за 55 000 рублей.

Средняя стоимость готового бизнеса в городе по итогам второго квартала составила 700 000 рублей.

На данный момент на Авито размещено более 50 000 предложений о продаже готового бизнеса в самых разных сферах.

 

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске создается завод по производству органических удобрений. 

Фото Минсельхоза Новосибирской области

645

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : бизнес агропром


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Главе Следственного комитета РФ пожаловались на левобережную свалку

Соответствующее обращение Александру Бастрыкину направили жители левобережья Новосибирска.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Ежедневно тысячи новосибирцев остаются без горячей воды

Только в пределах одного района города.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В центре Академгородка построят апартаменты

Застройщик уже получил финансирование.
Читать статью >>
новости Новосибирска

В Новосибирске усилили патрулирование диких пляжей

Этому предшествовали две трагедии с гибелью молодых людей на воде.
Читать статью >>

Актуальный разговор

новости медицины

Марк Шабалин: Современные стоматологи не работают на глаз

Все материалы
Лента новостей

Главе Следственного комитета РФ пожаловались на левобережную свалку

13/07/2022, 16:30

Стадион «Спартак» сможет проводить матчи ФНЛ-1

13/07/2022, 16:22

Ежедневно тысячи новосибирцев остаются без горячей воды

13/07/2022, 15:06

В центре Академгородка построят апартаменты

13/07/2022, 15:01
Популярное

В России зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

13/07/2022, 15:39

Способы применения малины при простуде

09/07/2022, 18:13

Выходных много не бывает

08/07/2022, 12:53

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

ВТБ: россияне стали тратить больше на фастфуд

13/07/2022, 14:24

В Банке «Левобережный» состоялась презентация новых ипотечных программ

13/07/2022, 10:57

ВТБ стал куратором проекта по большим данным образовательной программы в «Сириусе»

12/07/2022, 15:48
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска