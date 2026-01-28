Поиск здесь...
Общество

Нина Протас: Данные Росстата по расчету ОСАГО выбиваются из общей статистики

Дата:

Именно по данным статоргана стоимость полиса в Новосибирске выросла в два с лишним раза

Заведующий кафедрой финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления, к.э.н, доцент Нина Протас пояснила, почему отличается статистика стоимости ОСАГО у разных ведомств:

Заведующий кафедрой финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления, к.э.н, доцент Нина Протас

— В начале января обратила внимание, что во многих СМИ вышла статистика разных ведомств и маркетплейсов, о том сколько новосибирцы в среднем платят за полис ОСАГО. Удивило то, что значения различались, иногда довольно сильно.

Так, по данным маркетплейса «Финуслуги» средняя цена полиса в Новосибирской области за 2025 год составила 8 815 руб. В 2024 году маркетплейс уже публиковал подобную статистику, правда за 9 месяцев. Тогда, по их расчётам, стоимость полиса составила 8 821 рубль. Здесь важно понимать, что статистика формируется, исходя из данных по продажам полисов ОСАГО через «Финуслуги». В опубликованном исследовании написано: «За основу была взята база покупателей полисов ОСАГО маркетплейса «Финуслуги» за период исследования. Данные были обезличены и ранжировались от больших к меньшим. Среднее число вычислялось сложением всех сумм и делением на количество. Стоимость полисов округлялась до рубля. В расчёте использовались данные регионов, где число покупателей превышает 100».

Следующая статистика, которая попалась, — это «Сравни.ру». Здесь средняя цена полиса за 2025 год для Новосибирской области — 8 019 рублей (в 2024 году – 8 792 рубля). Методика не описана, но скорее всего, она схожа с «Финуслугами».

Таким образом, цена полиса на маркетплейсах — это средняя цена, по которой клиенты этих площадок покупают автогражданку. Статистика, конечно, не охватывает все категории автолюбителей.

Есть данные Сибирского ГУ Банка России за 9 месяцев 2025 года. Стоимость полиса — 7,1 тыс. рублей. Расчёты можно произвести самостоятельно — на сайте ЦБ раз в квартал публикуется статистика по количеству заключённых договоров и объёмах сборов. На днях регулятор привёл ещё одну цифру: «с 9 декабря 2025 года, когда вступили в силу новые тарифные изменения, средняя стоимость классических полисов ОСАГО в Новосибирской области для обычных автовладельцев составила 11,1 тысяч рублей». Это объективные данные — объем всех полученных сборов делится на количество всех проданных полисов.

На мой взгляд, данные ЦБ и маркетплейсов диаметрально не различаются, а разницу можно объяснить выборкой — у регулятора она шире и включает все полисы автогражданки.

Резко выбиваются данные Росстата. В ЕМИСС (Единая межведомственная информационно-статистическая система) приводятся следующие данные: в декабре стоимость полиса выросла с 16 524 тыс. до 38 006 тыс. рублей, то есть более чем в два раза. Для того, чтобы понять такую разницу, нужно заглянуть в методологию расчёта Росстата.

В основе расчёта — полис для машины определённых параметров. Это новый легковой автомобиль средней ценовой категории (год выпуска автомобиля не ранее 2 лет предшествующих отчетному году, условная заявленная стоимость автомобиля — 1,0-4,0 млн рублей) мощностью двигателя до 150 л.с.; возраст водителя — 25-45 лет; водительский стаж — не менее 3-х лет; количество лиц, допущенных к вождению — одно. В стоимость полиса не включаются дополнительные опции и программы. Скидки за безаварийность вождения тоже не учитываются. Таким образом, приведённая в расчётах стоимость — для очень узкой категории, при этом для фиксированного значения КБМ, который, как известно, сильно влияет на стоимость полиса. Методика Росстата должна обеспечивать сопоставимость в данных по изменению цен во времени и пространстве. Это позволяет избегать перекосов, когда сравниваются товары или услуги с разными характеристиками. И чтобы эту сопоставимость обеспечить, необходимо брать товары или услуги с чётко определёнными характеристиками, замеры по которым можно делать из месяца в месяц без искажения. Поэтому данные Росстата так отличаются от других методик.

Ранее редакция сообщали о том, насколько выросла стоимость полиса ОСАГО в Новосибирске по версии Центробанка. 

Фото предоставлено экспертом, из личного архива.

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов

Рубрики : Общество

Регионы : Россия Новосибирск

Теги : Росстат ОСАГО

