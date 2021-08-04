В Сибири увеличилось количество поддельных банкнот

По информации Сибирского ГУ Банка России, в первом полугодии 2021 года в банках Сибирского федерального округа было обнаружено 698 поддельных банкнот Банка России и 53 банкноты иностранных государств — это на 12% и 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

— Динамика выявления поддельных банкнот в регионах Сибири разнится. Наибольшее количество фальшивок обнаружено в банках Омской области — 123 шт. Наименьшее количество — 2 шт. — в банках Республики Алтай. В Новосибирской области за первое полугодие 2021 года выявлено 107 фальшивых банкнот, что на 42% меньше, чем за первое полугодие 2020 года. Также количество выявленных подделок снизилось в Иркутской (на 5%) и Кемеровской (на 15%) областях и Алтайском крае (на 33%), — приводит статистику пресс-служба ведомства.

По сравнению с первым полугодием 2020 года в Сибири увеличилось количество выявленных поддельных банкнот иностранных государств — обнаружены 100-долларовые купюры (46 шт.), по одной купюре номиналом 50 долларов США и 500 евро, а также две банкноты номиналом 50 китайских юаней и три банкноты номиналом 100 китайских юаней.

— Чтобы определить подделку, достаточно знать всего несколько основных защитных признаков. Проверять их необходимо в совокупности — 3-5 защитных элементов, — говорит заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

Основными местами для сбыта фальшивок мошенники выбирают мелкие магазины, кафе и автозаправки, где нет специального оборудования для проверки купюр. Поэтому кассирам торговых организаций важно знать признаки подлинности банкнот и уметь их проверять самостоятельно.

Банк России предлагает специальный курс для сотрудников торговых организаций, в рамках которого можно научиться определять признаки подлинности и платёжеспособности банкнот. Подробная программа и условия участия есть на сайте Университета Банка России.

Если же подделка попала в ваш кошелек, ни в коем случае не пытайтесь расплатиться ею. МВД России напоминает, что изготовление, сбыт, перевозка, а также хранение поддельных денег влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. При определенных обстоятельствах — в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В случае обнаружения купюры с признаками подделки необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию.