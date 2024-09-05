В Сибири запускают межрегиональный железнодорожный туристический круиз

В Сибирском федеральном округе началась реализация межрегионального туристического проекта «Сибирь здесь». В рамках проекта 9 сентября будет запущен презентационный железнодорожный туристический круиз по маршруту Омск – Новосибирск – Бийск – Томск – Новокузнецк – Абакан – Красноярск – Иркутск с остановками и экскурсионными программами по пути следования. В туре примут участие более 130 человек, сообщил Сибирский окружной информационный центр.

— Этот проект позволит путешественникам в ходе одной поездки ознакомиться со всем многообразием Сибири — посетить ключевые социальные и культурные объекты, природные достопримечательности, прикоснуться к самобытной культуре коренных народов, почувствовать сибирское гостеприимство и радушие, — отметил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Официальный старт проекта состоится в 2025 году.

Напомним, в рамках Стратегии развития туризма в Сибири до 2035 планируется реализовать 55 инвестиционных проектов с общим объемом внебюджетных инвестиций в 190 млрд рублей. Благодаря этому в туристической отрасли будет создано более 30 тыс рабочих мест, со смежными — около 150 тыс. Об этом сообщал Геннадий Гусельников, председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», на форуме «Дикоросы» весной 2023 года. Было отмечено, что приоритет будет отдаваться финансированию инвестиционных проектов, находящихся в особых экономических зонах.

Ранее о планах развивать речные круизы по рекам Сибири сообщали две компании.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири предлагают создать кольцевой железнодорожный туристический маршрут.