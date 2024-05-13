В зону разработки разреза «Богатырь» под Новосибирском попал пруд

Поездка в Легостаево показала резко возросшую активность разреза «Богатырь» на землях Искитимского района. Вялотекущие движение последних лет в нескольких километрах от Линево обернулись «участком открытых горных работ» с немалым количеством техники, сообщил Infopro54 член Русского географического общества Игорь Степанов.
— Ближе к повороту дороги в сторону Белово-Легостаево можно увидеть результат масштабных земляных работ и паспорт объекта «Очистные сооружения ООО «Разрез Богатырь». Судя по информации паспорта, окончание строительства объекта — март 2024 года, — отмечает эксперт.
По его словам, на плане и в реальности очистные сооружения находятся рядом с большим прудом.
— Поневоле это наводит на мысль о включении данного водоема в технологические процессы очистки, — говорит Игорь Степанов.
Общественник поинтересовался у ЦУР Новосибирской области, администрации Искитимского района, главы Минприроды региона Евгения Шестернина, в курсе ли они сложившейся ситуации с очистными сооружениями разреза «Богатырь».
Как пояснил Infopro54 представитель компании ООО «Спецпромстрой», работы на объекте ведутся согласно проекту. Разрешение получено в департаменте по недропользованию Сибирского федерального округа в октябре 2023 года.
— Никаких сбросов стоков в пруд не будет. Вся очистка будет проходить на очистных сооружениях, — подчеркнул собеседник.
По его словам, ввод в эксплуатацию очистных сооружений сдвинут на лето. Пока никакие стоки с площадки не поступают.
Напомним, компания «Коулстар» получила лицензию на разработку месторождения «Богатырь» в 2021 году на конкурсе Минприроды РФ. В марте 2022-го инвестсовет Новосибирской области одобрил проект компании по разработке месторождения. Тогда речь шла об инвестициях в 56 млрд рублей.
По требованию конкурсной документации, для обеспечения рационального использования недр и охраны окружающей среды победитель аукциона обязан обеспечить вывоз добытого на участке недр угля железнодорожным транспортом в объеме не менее 10 млн тонн в год субъектом естественной монополии в сфере железнодорожных перевозок. Кроме того, он обязан обеспечить строительство на российских судостроительных заводах крупнотоннажных специализированных судов для вывоза угля в количестве не менее 5 штук с условием их постройки и сдачи в эксплуатацию к моменту начала промышленной добычи угля на участке недр.
Как сообщал замгубернатора Сергей Семка, в 2024 году компания планирует добыть на месторождении «Богатырь» 450 тысяч тонн антрацита.
Ранее редакция сообщала о том, что большегрузы, которые ездят на месторождение «Богатырь», разрушили дорогу в селе Медведское.
Автор фото: Игорь Степанов.
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