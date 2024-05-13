Возможно ли повторение питерской трагедии с автобусом в Новосибирске

Одной из возможных причин трагедии с автобусом в Санкт-Петербурге могла быть переработка водителя.

— Водителя автобуса, который упал в Мойку в Питере, заставили выйти в рейс на утро после 20-часовой смены, — передает телеграм-канал 112. — Об этом нам рассказала жена (водителя) Рахматшоха Курбонова, который управлял транспортом. По ее словам, муж пришел около 2 часов ночи, отработав с 5 утра. А в 7:30 его уже разбудили и велели снова выйти на работу. На здоровье, по словам супруги, мужчина не жаловался, но могла сказаться усталость.

Напомним, тему переработки водителей общественного транспорта в Новосибирске в декабре 2023 года поднимала депутат горсовета Светлана Каверзина* (*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. — Ред.). По ее словам, к ней на прием приходили женщины-водители троллейбусов, которые жаловались на увольнение и сообщали, что якобы в «ГЭТ» «готовы набирать мигрантов, с которыми работать проще».

— Например, троллейбус 4069 — один и тот же водитель за рулем с 5:16 до 0:06. На износ. 19 часов подряд. Некем заменить? Да было бы, только брать на работу не хотят, — писала в своем телеграм-канале Каверзина*.

В качестве подтверждения она приводила фото документа о выпуске водителей на смену МКП «ГЭТ» от 1 декабря 2023 года. Документ без подписей и печатей (имеется в распоряжении редакции). Судя по фото, перерабатывают многие водители, в том числе женщины.

Напомним, в январе 2024 года дефицит водителей привел к перебоям в движении общественного транспорта до Академгородка. На это жаловались новосибирцы в соцсетях. В мэрии Новосибирска, комментируя эту беседу, писали, что на сегодняшний день автотранспортные предприятия всех форм собственности испытывают нехватку водительского состава, в том числе по причине невостребованности данной профессии у молодых людей.

О проблемах с доступностью общественного транспорта сообщали жители Кировского района. В Заельцовском районе возникали проблемы из-за отмены маршруток. Жители новосибирских микрорайонов Высокогорный, Ключевой, Красная горка и ТОС «Боровой» записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину, где жаловались на проблемы с транспортным сообщением.

Частные перевозчики в ответ на вопрос Infopro54 сегодня пояснили, что у них также простаивают автобусы из-за дефицита водителей. В марте 2023 года перевозчики рассказывали о том, что, по самым приблизительным данным, только для пассажирских перевозок в районах Новосибирской области не хватает около 500 водителей.

Автор материала, возвращаясь вечером с работы, неоднократно становилась свидетелем разговора водителей троллейбусов и автобусов, которые по телефону жаловались на усталость и сообщали, что находятся на линии с 6 утра.

Общий объем перевозок всеми видами транспорта в 2023 году в Новосибирске составил 281 млн пассажиров. В связи с приобретением нового подвижного состава наблюдается рост объема перевозок муниципальным наземным транспортом по отношению к коммерческим перевозкам: с 2019 по 2023 года доля выросла с 32% до 52%. В этом году в город должны поступить еще 129 новых троллейбусов.

Редакция поинтересовалась в прокуратуре Новосибирской области: планируется ли организовать проверку соблюдения рабочего графика водителями общественного транспорта в Новосибирске. Как пояснили в пресс-службе ведомства, пока информации о таких проверках нет.

Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге в реку упал пассажирский автобус. В результате происшествия погибли 7 человек. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил проанализировать, как осуществлялась организация перевозки людей ООО «Такси», в полной ли мере обеспечивались организатором перевозок трудовые права сотрудников транспортного предприятия, каким образом осуществлялся подбор, прием на работу водителей, их медицинский осмотр перед выездом на линию, как обслуживались транспортные средства, а также выяснить иные значимые данные, связанные с указанным происшествием.

Как сообщила пресс-служба СК, в компании-перевозчике проведены обыски, изъята документация, допрошены руководители и ответственные сотрудники фирмы.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажиры пострадали в ДТП с троллейбусом и трамваем в Новосибирске.