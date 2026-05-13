Верховный суд России прокомментировал нюансы налогообложения имущества компаний

Верховный суд выпустил обзор, в котором обобщил практику по вопросам налогообложения имущества организаций. Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент, эксперт по налогообложению Дмитрий Куницын проанализировал комментарии ВС и пояснил, в чем их актуальность для бизнеса.
- Оборудование — не недвижимость (п. 1)
Технологическое оборудование для производства, учтенное как отдельные ОС, по общему правилу не облагается налогом. Даже если оно стоит на фундаменте.
- Неделимая вещь из ГК — не приговор (п. 2)
Налоговики часто говорили: «Оборудование — часть сложной/неделимой вещи со зданием → платите налог». ВС ответил: отсылка к ГК не работает. Нельзя автоматически переносить понятия гражданского права в налоговые отношения.
- Имущественный комплекс не равен недвижимости (п. 3)
Объединение имущества в единый комплекс для сделок — не повод облагать налогом оборудование внутри него.
- Регистрация в ЕГРН — не панацея (п. 5 и 13)
Если объект фактически не является недвижимостью (например, некапитальное сооружение), налога нет, даже есть запись в реестре.
И наоборот: если это реальная недвижимость, налог платите, даже без регистрации прав.
- Некапитальные сооружения не платят (п. 5)
ВС напомнил про категорию «некапитальные сооружения» (вспомнили ГК РФ). Нет прочной связи с землей — нет налога.
- Снесенный объект — не облагается (п. 13)
Даже если объект числится в реестре, но фактически уничтожен (снос, разрушение), обязанность по налогу прекращается.
- Сделки с взаимозависимыми лицами (п. 11)
Если купили имущество у «своего» по заниженной цене, налоговая вправе доначислить налог по рыночной стоимости. Риски не только у продавца, но и у покупателя.
- Недействительная сделка (п. 14)
Налог платит тот, кто фактически владел и пользовался имуществом, а не формальный собственник по документам.
- Подземные горные выработки — облагаются (п. 9)
Если созданы в результате горных работ и используются в деятельности — формируют объект налогообложения.
- Объекты благоустройства (замощение, покрытие) — не облагаются (п. 10)
- Проценты по кредитам включаются в налоговую базу (п. 12)
Но только в той части, в какой заемные средства пошли на создание/приобретение облагаемых ОС.
— Итогом для налогоплательщиков я бы назвал тот факт, что ВС уходит от формального подхода (ГК, ЕГРН, неделимые вещи). Главное — экономическая реальность и физические характеристики объекта. Нужно доказывать: для чего использовалось имущество, предусмотрено ли оно проектной документацией, можно ли переместить без ущерба, — констатирует Дмитрий Куницын.
