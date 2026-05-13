Верховный суд России прокомментировал нюансы налогообложения имущества компаний

Верховный суд выпустил обзор, в котором обобщил практику по вопросам налогообложения имущества организаций. Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент, эксперт по налогообложению Дмитрий Куницын проанализировал комментарии ВС и пояснил, в чем их актуальность для бизнеса.

Оборудование — не недвижимость (п. 1)

Технологическое оборудование для производства, учтенное как отдельные ОС, по общему правилу не облагается налогом. Даже если оно стоит на фундаменте.

Неделимая вещь из ГК — не приговор (п. 2)

Налоговики часто говорили: «Оборудование — часть сложной/неделимой вещи со зданием → платите налог». ВС ответил: отсылка к ГК не работает. Нельзя автоматически переносить понятия гражданского права в налоговые отношения.

Имущественный комплекс не равен недвижимости (п. 3)

Объединение имущества в единый комплекс для сделок — не повод облагать налогом оборудование внутри него.

Регистрация в ЕГРН — не панацея (п. 5 и 13)

Если объект фактически не является недвижимостью (например, некапитальное сооружение), налога нет, даже есть запись в реестре.

И наоборот: если это реальная недвижимость, налог платите, даже без регистрации прав.

Некапитальные сооружения не платят (п. 5)

ВС напомнил про категорию «некапитальные сооружения» (вспомнили ГК РФ). Нет прочной связи с землей — нет налога.

Снесенный объект — не облагается (п. 13)

Даже если объект числится в реестре, но фактически уничтожен (снос, разрушение), обязанность по налогу прекращается.

Сделки с взаимозависимыми лицами (п. 11)

Если купили имущество у «своего» по заниженной цене, налоговая вправе доначислить налог по рыночной стоимости. Риски не только у продавца, но и у покупателя.

Недействительная сделка (п. 14)

Налог платит тот, кто фактически владел и пользовался имуществом, а не формальный собственник по документам.

Подземные горные выработки — облагаются (п. 9)

Если созданы в результате горных работ и используются в деятельности — формируют объект налогообложения.

Объекты благоустройства (замощение, покрытие) — не облагаются (п. 10)

Проценты по кредитам включаются в налоговую базу (п. 12)

Но только в той части, в какой заемные средства пошли на создание/приобретение облагаемых ОС.

— Итогом для налогоплательщиков я бы назвал тот факт, что ВС уходит от формального подхода (ГК, ЕГРН, неделимые вещи). Главное — экономическая реальность и физические характеристики объекта. Нужно доказывать: для чего использовалось имущество, предусмотрено ли оно проектной документацией, можно ли переместить без ущерба, — констатирует Дмитрий Куницын.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские юристы назвали главные ошибки бизнесменов при обыске. Паника и желание «всё объяснить» вредят предпринимателям.