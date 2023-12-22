Весна среди зимы: синоптики пообещали теплую погоду в выходные в Новосибирске

Погода продолжит радовать жителей Новосибирской области в предстоящие выходные.

По данным Gismeteo, в субботу, 23 декабря, в Новосибирске будет пасмурно, температура воздуха достигнет +1 градусов днем, а ночью температура опустится на три деления ниже.

В воскресенье, 24 декабря, в сибирской столице ожидается небольшое похолодание — до -3 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до -4.

Осадков в выходные не предвидится.

Ранее редакция сообщала о прогнозе погоды в Новосибирской области в январе следующего года.