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Новосибирцы дают стране угля и приборов, культурно растут и путешествуют

  • 22/12/2023, 16:07

Новосибирцы дают стране угля и приборов, культурно растут и путешествуют
Росстат подвел итоги социально-экономического развития страны и Новосибирской области за десять (по отдельным статьям экономики — за девять) месяцев уходящего года.

О ключевых трендах, которые в 2023 году наблюдались в экономике региона, рассуждает эксперт Игорь Степанов:

Игорь Степанов, эксперт банковского рынка Хотя неучтенные последние месяцы могут внести существенные коррективы в картину экономики Новосибирской области на фоне всей страны, однако определенные тенденции видны уже сегодня — и их сравнение дает сибирякам основание для осторожного оптимизма.

Индекс (показатель изменения объема) выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности за период с января по октябрь по всей стране составил 105,1% относительно того же периода прошлого года, а месяцем ранее он был даже меньше — 104,8%. В Новосибирской же области этот индекс определен только с января по сентябрь, и за этот период он составил 107%. Таким образом, к началу октября показатель региона опережал федеральный более чем на 2% — это хорошая заявка на первенство по итогам всего года.

По отдельным отраслям экономики Новосибирская область также сработала лучше, чем в среднем вся страна. Так, индекс промышленного производства (ИПП) в России за январь-октябрь 2023 года по отношению к сопоставимому периоду прошлого года составил 103,5%, а промышленность региона выросла на 7,5% (ИПП — 107,5%). Углубленный анализ различных секторов промпроизводства дает возможность предположить причины столь существенного различия в пользу Новосибирской области.

Одна из них — более интенсивное развитие добывающей промышленности. Если в целом по стране ИПП по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в январе-октябре 2023-го составил 98,9% (-1,1% относительно прошлого года), то новосибирская добыча выросла на 8,4%.

Сибантрацит планирует к 2025 году увеличить добычу до 30 млн тонн

Сибантрацит планирует к 2025 году увеличить добычу до 30 млн тонн

В области добываются в основном нефть и уголь, однако в апреле вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка рассказал о приостановке и консервации нефтедобычи в Северном районе Новосибирской области. С другой стороны, даже на общем федеральном ― снизившемся ― фоне хороший рост по всей стране показала добыча антрацита — она увеличилась на 6,5%. Именно эта марка угля и добывается в Новосибирской области компанией «Сибантрацит», которая недавно сменила владельца: на смену УК ЭЛСИ пришел «Башкирский промышленный холдинг».

При этом общие проблемы с экспортом угля — загруженность железных дорог и портов — в меньшей степени коснулись именно антрацита как наиболее высококачественного и востребованного угля. По данным консалтинговой компании «Деловой профиль», антрацит сегодня имеет высокий приоритет при транспортировке через Восточный полигон. Похоже, добыча этого вида ископаемого топлива становится одним из драйверов развития экономики Новосибирской области.

Другая существенная составляющая промпроизводства — обрабатывающая промышленность — показала и в России, и в Новосибирской области близкие значения ИПП (111,4% и 110,0% соответственно). Но в структуре частных показателей обрабатывающей промышленности индекс регионального промпроизводства компьютеров, электронных и оптических изделий достиг величины 167,7% — это существенно больше, чем федеральный показатель (134,1%). Здесь Новосибирская область добилась почти двукратного превышения темпов роста даже над высокими общероссийскими цифрами, подтвердив статус региона с наукоемкими и высокотехнологичными производствами.

Проблемы с дольщиками большинства долгостроев в Новосибирске будут решены до конца года

Проблемы с дольщиками большинства долгостроев в Новосибирске будут решены до конца года

Вклад Новосибирской области в достижение предварительно высоких итогов 2023 года дополняет строительная отрасль региона. В области объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-октябре 2023 года составил 121,2% от прошлогоднего периода. В то же время вся строительная отрасль страны добилась лишь цифры 108,1%. А новосибирские строители за десять месяцев практически выполнили годовые планы: введены уже 2,444 млн кв. м жилья при планируемых 2,45 млн кв. м.

Не столь хороши дела в Новосибирской области с сельским хозяйством — здесь индекс физического объема за январь-сентябрь 2023 года составил 85,1% относительно прошлогодних значений, хотя в целом по стране он вырос до 101,9% (за десять месяцев 2023 года). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признал, сославшись на сюрпризы сибирской погоды: урожай в этом году не рекордный. Но тут же отметил — с учетом сегодняшних обстоятельств очень даже достойный.

При этом новосибирские аграрии смогли произвести животного и птичьего мяса лишь 86% от объемов прошлого года, а яиц — 84,9%. Зато молока удалось надоить почти столько же — 99,2%. В целом же по стране все эти показатели выше прошлогодних (мясо —102,2%, яйца — 101,4%, молоко — 102,5%).

Только перепелиные яйца остались в Ленте в Новосибирске

Только перепелиные яйца остались в Ленте в Новосибирске

Наиболее приближенные к сибирскому потребителю отрасли экономики — розничная торговля и услуги населению  — в Новосибирской области возросли в большей мере, чем в федеральных масштабах. Оборот розничной торговли в регионе вырос на 9,4%, а во всей стране ― лишь на 5,5%. Новосибирское население оплатило услуг на 14,4% больше прошлогоднего уровня, в то время как траты всех россиян на оплату услуг увеличились лишь на 4,3%

Новосибирскстат отмечает, что в январе-октябре 2023 года в структуре объема платных услуг населению преобладали коммунальные, транспортные, медицинские, бытовые и телекоммуникационные услуги: на их долю приходились 67,4% общего объема услуг. А в структуре объема бытовых услуг в этот же период 64,7% приходились на услуги по ремонту и строительству жилья и других построек, по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования.

Новосибирцы потратили в ресторанах и гостиницах города 28 млрд рублей

Новосибирцы потратили в ресторанах и гостиницах города 28 млрд рублей

Отрадно, что статистика фиксирует большой рост потребления новосибирцами региональных культурных и туристических услуг  (+72,8 и +72,5 процентов соответственно).

Основной показатель региональной экономики — индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности по Новосибирской области. Это индикатор в последние годы вел себя довольно нервно — стабильность сменялась падением, падение — ростом и последующим откатом (с 2018 по 2022 годы ― 104,4%-104,2%-97,9%-116,3%-101,2%).

Уходящий год может показать новый подъем — вопрос в том, сможет ли его поддержать год наступающий?

Ранее редакция приводила мнение эксперта о трендах на банковском рынке Новосибирской области. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Экономика Рынки

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Элси экономика Новосибирской области Сибантрацит Сергей Семка итоги года добыча нефти добыча антрацита Башкирский промышленный холдинг


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