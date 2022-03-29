VIP-club. Искусство жизнерадостной серьезности

Мартовская ассамблея общественно-делового объединения VIP-club получилась в равной мере торжественной и деловой.

VIP-club — это, пожалуй, самое большое бизнес-сообщество Новосибирска, если брать за оценочный критерий пропорцию «число участников и их профессиональный авторитет».

Участников-статистов в этом сообществе в принципе нет, каждый тут — этакий «царский малахит» в коллегиальной мозаике. Суперпрофи в бизнесе, в академической или прикладной науке, в жанровых искусствах или на политическом поприще.

В этот раз местом клубной встречи снова стал банкетный зал «Мед» в бизнес-центре «Гринвич» — заведение в равной мере уютное и стильно-величественное. Пространственная монументальность локаций VIP-club прирастает с плавным постоянством — сообразно росту сообщества. В марте Клуб пополнился новыми именитыми участниками. Впрочем, новизна персоналий — сугубо условный эпитет к новым участникам. В основном это или уже культовая фигура в своей сфере, или профессионал с уверенным потенциалом признания лидерских позиций.

Имена новых членов VIP—club говорят сами за себя

Виктор Васильевич Леонов, в его профессиональной биографии много значимых регалий — кандидат экономических наук, председатель Новосибирского областного Совета депутатов второго и третьего созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания России и председатель комитета по делам РФ и межрегиональным отношениям. Сегодня он является председателем Новосибирской областной общественной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов. Это, можно сказать, эпическая личность, персона из новейшей истории российской политики. Впрочем, ничего «бронзового» в его образе нет: в своей приветственной речи Виктор Леонов тонко совместил интеллигентную самоиронию, красноречие федерального политика и тонкое чувство ситуативного контекста.

Похожими достоинствами обладала и дебютная речь в рамках VIP-club Владимира Алексеевича Шуева, президента Фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» и учредителя военно-патриотического объединения «Защитник». Владимир Алексеевич отметил «сложносочиненность» повестки — радостно-торжественная личная и драматическая макрообщественная, требующая собранности, этической определенности и внимания к нюансам.

Общественная консолидация и безопасность вообще стали сквозной темой ассамблеи. Так, два новых участника VIP-club Сергей Туманов и Антон Землянухин, представляющие компанию SoftMall (где Сергей — совладелец, директор, а Антон — руководитель отдела продаж), свою «речь новобранца» подали как мини-семинар на тему информационной безопасности бизнеса. Их монологи вместе образовали этакий информационный диптих, плотно насыщенный лайфхаками, практическими советами, развенчаниями «ламерских» мифов и функциональным анализом реальных рисков. Надо заметить, очень ценная информация, особенно в нынешних реалиях бизнеса.

Денис Кульбатов, учредитель и руководитель группы компаний «ДрайвПарк», в дебютной речи с эффектной иллюстративностью остановился на позитивной стороне кризиса (она вообще-то имеется у любого кризиса, все дело — в навыке ее увидеть). Это та самая щедрость на шансы, отраженная в китайском начертании слова «кризис» — графема «возможность», соседствующая с графемой «опасность». Денис Кульбатов, рассказывая о логистике, специфический контекст нынешней весны использовал как среду большого бизнес-прорыва: компания фундаментально обновила техническую и клиентскую базу и значительно расширила свой автопарк. Транспортный рынок — объективно один из самых стрессоустойчивых, и высокий технический тонус — самый убедительный конкурентный аргумент для этой сферы.

Впрочем, «мобилизационная» эмоция была лишь одной из специй в эмоциональном букете вечеринки. Все уже знают, что любая встреча VIP-club — это, прежде всего, непринужденное торжество для друзей.

Изящным переходом к этому лейтмотиву стал клубный дебют Владимира Авдеева, художника-сценографа, придумавшего сценические миры для множества театров — от Праги до российского Приморья. К слову, парадокс в том, что инженерно-художественный почерк Авдеева в «большой» театральной России даже известнее, чем в Новосибирске — федерализация его личного арт-бренда столь внушительна, что перевешивает собой локальное портфолио. Более того, Владимир Авдеев сумел превратить эскиз декорации, этот сугубо прикладной формат, в самодостаточный жанр станковой живописи: сюрреалистические «авдеевские» работы завораживают и без привязки к действу на сцене — как отдельный объект созерцания и любования.

«Музыкальным кислородом» вечера стали изысканные композиции Елены Грач — профессиональной вокалистки, чья фирменная личная эстетика — лаунж-джаз, а общий стилевой диапазон буквально энциклопедичен — от оперных партий до городского романса.

Кстати, эта многогранность очень к лицу VIP-club в целом — сообществу талантливых, ярких и разных.

Общественное объединение VIP—club благодарит партнеров мероприятия: бизнес-порталы «Инфопро54», «Деловой квартал-Новосибирск», агентство событий EVENTROOM, охранное предприятие «Подразделение Д», кондитерскую семьи Воробец, стоматологические клиники Зубаревой, компанию «Фиксмаркет», бизнес-доставку «Драйв парк», «Кофе радости» и лично — Надежду Филиппову.