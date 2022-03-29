Минцифры РФ рекомендовало операторам мобильной связи отказаться от безлимита

Минцифры направило операторам мобильной связи рекомендацию «исключить неограниченное потребление трафика» и ввести ограничения на безлимитных тарифах, сообщает РБК.

— В условиях внешнего санкционного давления и сокращения доступности иностранного оборудования необходимо найти баланс по поддержанию и развитию мобильных сетей. Мы принимаем меры для разумного потребления трафика при сохранении качества и доступности основных цифровых сервисов и услуг, — говорится в сообщении ведомства.

В письме объясняется, что это необходимо для обеспечения исполнения указа президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России» в части «надлежащего функционирования сетей связи в России, а также целостного и устойчивого функционирования российской инфраструктуры связи», обеспечения равномерной нагрузки на сеть.

Участники рынка не стали официально комментировать, как именно они намерены исполнять рекомендации Минцифры. Как пояснил РБК источник в одном из мобильных операторов, безлимиты уберут из дорогих тарифов и, если трафик будет как-то аномально расти, может быть сокращен объём гигабайтов, включенный в пакетные предложения. Но последнее «едва ли произойдет», оговорился собеседник РБК.