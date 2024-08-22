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Ужесточение требований к автоматизации добавило памяти рынку МФО

  • 22/08/2024, 09:00
Автор: Юлия Данилова
Ужесточение требований к автоматизации добавило памяти рынку МФО
Теперь у должников есть три года на решение спорных вопросов с кредиторами, а у МФО появилось больше данных для анализа заемщиков.

МФО добавили автоматизации

С 1 августа все микрофинансовые и кредитные организации должны были предоставить ЦБ сведения с подтверждающими документами о наличии оборудования и программного обеспечения для работы с ФССП. Руководитель департамента по работе с проблемными активами Moneyman Константин Курсаков прокомментировал, как очередное ужесточение требований сказалось на работе МФО. По его словам, в первую очередь его должны были почувствовать небольшие и региональные игроки рынка. Крупные компании, включая Moneyman, состоящие в Реестре микрофинансовых и кредитных организаций, имеющих право заниматься возвратом просроченной задолженности, подготовились к новым требованиям заранее. Это позволило выполнить их своевременно.

Ужесточение требований к автоматизации добавило памяти рынку МФО— Что касается обязательства записывать и хранить записи коммуникации с должниками в течение трех лет, то здесь новшество заключается только в расширении срока, до этого он составлял шесть месяцев. Для соблюдения новых требований МФО потребуются дополнительные инвестиции в закупку серверов, пространства в облачных хранилищах и т.д., что опять же может вызвать трудности только у небольших компаний, не располагающих соответствующими финансовыми возможностями, — уверен Курсаков.

Константин Шарапов, генеральный директор МКК «Академическая» (сервис онлайн-займов «ВебЗайм»), добавляет, что приобретение, внедрение и интеграция оборудования и программного обеспечения — процесс долгий и дорогостоящий, в свою очередь это накладывает определенные сложности на работу небольших и молодых компаний.

Ужесточение требований к автоматизации добавило памяти рынку МФО— Полагаю, что не все из них смогли выполнить условия из-за финансовой стороны вопроса, поскольку речь идет о значительных материальных затратах. Для крупных и стабильных игроков на рынке выполнить эти требования было легче, тем более что они были прогнозируемы, а значит, было время подготовиться. Наша компания и до нововведений владела всем необходимым оборудованием и софтом, так что подготовка к ним носила больше юридический характер, — поясняет Шарапов.

В пользу заемщиков

По мнению Константина Курсакова, очередной виток автоматизации деятельности МФО сыграет на руку клиентам рынка микрофинансирования. В частности, должники получат больше возможностей по отстаиванию своих прав, если имело место их нарушение со стороны кредитора в ходе коммуникации по вопросу возврата просроченной задолженности.

— Это еще один шаг к повышению цивилизованности и прозрачности процесса взыскания на рынке МФО, — уверен собеседник Infopro54.

По его словам, количество жалоб на МФО сегодня снижается. По данным ЦБ, их число за январь-июнь 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года сократилось на 32,7%. В Новосибирской области, по данным Сибирского ГУБ, по итогам 6 месяцев 2024 года количество жалоб на МФО составило 271, годом ранее — 567.

— Несмотря на то, что сегодня и микрофинансовые компании, и коллекторские агентства работают в правовом поле, спорные ситуации с заемщиками — нередки, — соглашается Константин Шарапов. — Чтобы и заемщик, и компания в случае чего могли отстоять свои права, вся история взаимодействий, как например, записи разговоров, теперь будут храниться дольше. Эта простая, но эффективная мера позволит подтвердить или опровергнуть нарушения, если они имели место, и, даже спустя время, установить истину.

Работа на опережение

Впрочем, от расширения автоматизации выигрывают и сами участники рынка МФО. Константин Курсаков поясняет, что автоматизация процесса взыскания позволяет оптимизировать коммуникацию с должниками, накапливать данные об их поведении и на основе их анализа повышать эффективность процесса (ускорять его и снижать траты на него).

Исключение человеческого фактора в ходе коммуникации за счет автоматизации также дает возможность минимизировать количество ошибок и нарушений. Наличие массива данных о поведении клиентов позволяет работать на опережение. Прогнозируя в проактивном режиме вероятность появления у них проблем с возвратом задолженности, кредиторы могут предлагать различные индивидуальные решения для минимизации риска ухода их в дефолт, — подчеркивает эксперт.

Константин Шарапов настроен еще более категорично. По его словам, представить рынок микрокредитования без автоматизации сегодня в принципе невозможно.

— Автоматизация уже сейчас позволяет не просто выстраивать оптимальную стратегию оценки заемщика, но и контролировать сроки возврата денежных средств и увеличивать процент успешного взыскания примерно на 40%. В будущем эта цифра будет только расти, — заявил Шарапов.

Ужесточение требований к автоматизации добавило памяти рынку МФОЗаместитель управляющего директора по направлению клиентского опыта МФК «Лайм-Займ» Тимофей Полетаев добавляет, что автоматизация позволяет снизить зависимость процессов взыскания от человеческого ресурса и, как следствие, сократить долю ошибок, снизить себестоимость процессов, повысить их эффективность и заложить основу для роста бизнеса без кратного роста персонала.

Цифровая перспектива

По просьбе Infopro54 участники рынка также прокомментировали, что сегодня еще необходимо перевести в «цифру» во взаимодействии МФО и должников. Тимофей Полетаев считает, что одним из эффективных решений для масштабирования бизнеса могла бы стать возможность рекуррентного списания со счетов клиента (подключение автоплатежа для списания долга).

Константин Курсаков полагает, что нужно расширять цифровизацию взаимодействия с клиентом с точки зрения документооборота через приложение или сайт, в рамках судебного производства, например. Чтобы клиент мог увидеть полный комплект документов со стороны кредитора и всю необходимую информацию о судебном производстве, заходя в личный кабинет.

— Сейчас активно развиваются цифровые каналы неголосовых коммуникаций: онлайн-чат на сайте или в приложении компании-кредитора, чат-бот, коммуникация в социальных сетях и пр. Кроме того, сейчас клиенты самостоятельно могут оформить себе ряд продуктов в «цифре»: продление, реструктуризацию, воспользоваться дисконтом на погашение, сделать рефинансирование и т.д. Этот подход доказал свою эффективность, и его стоит продолжать развивать в техническом плане и с точки зрения популяризации использования этого канала клиентами, — резюмировал эксперт.

Фото главное: freepik.com/Автор: freepik 
Фото Тимофея Полетаева предоставлено компанией МФК «Лайм-Займ»
Фото Константина Шарапова предоставлено компанией МКК «Академическая», из личного архива спикера
Фото Константина Курсакова предоставлено компаний Moneyman, автор фото: С.А. Емельянов

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Рубрики : Бизнес Рынки

Регионы: Сибирь Россия

Теги : рынок микрофинансирования займы онлайн


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