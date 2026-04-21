Лучшие места для весенней рыбалки назвали в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

Дата:

С 20 апреля по 20 мая на Оби со всеми притоками и протоками рыбалка разрешена только с берега

Где всегда клюёт

Река Обь: с 20 апреля здесь можно рыбачить с берега, пока вода остаётся прозрачной. В этот период отлично ловятся щука, судак и окунь.

Новосибирское водохранилище: до 25 апреля здесь можно поймать щуку, судака и даже сазана.

Озёра Чаны: на северных озёрах лёд держится до 25 апреля. В это время можно ловить рыбу со льда.

Притоки реки Обь (Бердь, Иня и Чем — правый приток Берди): здесь действуют те же правила, что и на основной реке.

В середине апреля лучшими днями для рыбалки станут 23 и 24 числа.

Весенние ограничения

Напомним, с 20 апреля по 20 мая в Новосибирской области запрещена рыбалка с лодок на Оби и всех её притоках и протоках. Ловить рыбу можно только с берега. На Новосибирском водохранилище запрет действует с 25 апреля по 10 июня, а на бессточных озёрах — с 25 апреля по 25 мая.

Как отмечает издание Горсайт, введен запрет на отдельные виды рыб, среди которых осётр, нельма, таймень и стерлядь.

Установлены минимальные размеры для вылова: для судака — 33 сантиметра, для леща — 25 сантиметров. За нарушение предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей и конфискация рыболовных снастей.

Разрешённые виды снастей включают одну поплавочную или донную удочку, спиннинг или фидер. Каждому рыбаку разрешается использовать не более двух крючков. Суточная норма вылова составляет 10 кг рыбы.

Весенние ограничения вводятся для того, чтобы сохранить годовой запас рыбы. Как отмечают в рыбоохране, деятельность нескольких браконьеров с сетями может привести к ситуации, когда ловить рыбу в водоемах области станет практически невозможно.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду.

Источник фото: нейросеть Алиса

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области с 20 апреля начнут действовать временные ограничения на вылов рыбы, поскольку в этот период начинается массовый нерест, и рыба становится особенно уязвимой. Правила установлены приказом Минсельхоза России для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

В реке Обь со всеми её притоками, а также в мелководных озерах и протоках рыбачить нельзя с 20 апреля по 20 мая. На Новосибирском водохранилище ограничения вводятся позже — с 25 апреля по 10 июня. В бессточных озерах, куда впадают реки, запрет действует с 25 апреля по 25 мая.

Под видом научной деятельности в Новосибирске организовали рыбалку (видео)

Автор: Юлия Данилова

Руководитель Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александр Абрамов задержан по материалам прокурорской проверки. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как выяснили в областной прокуратуре, в запретном для вылова водных биоресурсов месте реки Обь на систематической основе осуществляется любительская рыбалка под видом научной деятельности. Организацией рыбалки, по данным правоохранительных органов, занимался Абрамов.

Новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области растет интерес предпринимателей к использованию водоемов для рыбохозяйственной деятельности. Бизнесмены подают новые заявки на аренду водоемов. Их в настоящее время рассматривает региональный Минсельхоз.

В прошлом году в Новосибирской области объем вылова рыбы составил почти 15 тысяч тонн. В этом показателе учтено и промышленное рыболовство, и рыба, выращенная с использованием устройств замкнутого водоснабжения. Кроме насыщения внутреннего рынка, растет экспортный спрос: поставки идут в страны СНГ и Китай.

Новосибирский блогер набирает миллионы просмотров на видео о рыбалке

Автор: Артем Рязанов

Предприниматель Егор с детства увлекался рыбалкой, чему научил его дедушка. Став взрослым, он начал снимать и выкладывать ролики в интернете. Его аудитория быстро росла, привлекая людей разных возрастов.

— Тогда я понял, что нужно больше выезжать на новые места, показывать другим, где можно рыбачить. Ещё мне нравится демонстрировать молодому поколению, как ловить трофеи безопасно. Свои советы я комбинирую: безопасность, забота о природе, тактика, — рассказал Горсайту собеседник.

Выставка для любителей активного отдыха — охота, рыбалка, туризм — в «Новосибирск Экспоцентре»

Здесь пройдет Всероссийская выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» — крупнейшее отраслевое событие Западной Сибири, где соберутся производители, профессионалы и энтузиасты активного досуга.

Три тематические зоны экспозиции:

Ротан из Новосибирской области впервые пошёл на экспорт в Китай

Автор: Артем Рязанов

В начале декабря компания ООО «ФИШ МЭН» впервые экспортировала в Китай 22 тонны ротана из Новосибирской области. Ранее этот вид рыбы не пользовался спросом ни на внутреннем, ни на международном рынках. До конца 2025 года новосибирцы планируют отправить за рубеж еще 22 тонны этого вида рыбы, а в январе 2026 года — 44 тонны. Кроме того, в январе 2026 года «ФИШ МЭН» собирается экспортировать в Китай около 15 тонн карася и 5 тонн судака.

С января 2019 года предприятие ООО «ФИШ МЭН» входит в список предприятий-экспортеров рыбной продукции в Китайскую Народную Республику — удостоверение CH-70K. Качество и безопасность продукции ООО «ФИШ МЭН» обеспечивается системой менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной на принципах ХАССП, сертифицированной ФГБУ «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры», – говорится в сообщении Минсельхоза области.

