Лучшие места для весенней рыбалки назвали в Новосибирской области

Где всегда клюёт

Река Обь: с 20 апреля здесь можно рыбачить с берега, пока вода остаётся прозрачной. В этот период отлично ловятся щука, судак и окунь.

Новосибирское водохранилище: до 25 апреля здесь можно поймать щуку, судака и даже сазана.

Озёра Чаны: на северных озёрах лёд держится до 25 апреля. В это время можно ловить рыбу со льда.

Притоки реки Обь (Бердь, Иня и Чем — правый приток Берди): здесь действуют те же правила, что и на основной реке.

В середине апреля лучшими днями для рыбалки станут 23 и 24 числа.

Весенние ограничения

Напомним, с 20 апреля по 20 мая в Новосибирской области запрещена рыбалка с лодок на Оби и всех её притоках и протоках. Ловить рыбу можно только с берега. На Новосибирском водохранилище запрет действует с 25 апреля по 10 июня, а на бессточных озёрах — с 25 апреля по 25 мая.

Как отмечает издание Горсайт, введен запрет на отдельные виды рыб, среди которых осётр, нельма, таймень и стерлядь.

Установлены минимальные размеры для вылова: для судака — 33 сантиметра, для леща — 25 сантиметров. За нарушение предусмотрены штрафы в размере от 2000 до 5000 рублей и конфискация рыболовных снастей.

Разрешённые виды снастей включают одну поплавочную или донную удочку, спиннинг или фидер. Каждому рыбаку разрешается использовать не более двух крючков. Суточная норма вылова составляет 10 кг рыбы.

Весенние ограничения вводятся для того, чтобы сохранить годовой запас рыбы. Как отмечают в рыбоохране, деятельность нескольких браконьеров с сетями может привести к ситуации, когда ловить рыбу в водоемах области станет практически невозможно.

