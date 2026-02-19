Новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство

В Новосибирской области растет интерес предпринимателей к использованию водоемов для рыбохозяйственной деятельности. Бизнесмены подают новые заявки на аренду водоемов. Их в настоящее время рассматривает региональный Минсельхоз.

В прошлом году в Новосибирской области объем вылова рыбы составил почти 15 тысяч тонн. В этом показателе учтено и промышленное рыболовство, и рыба, выращенная с использованием устройств замкнутого водоснабжения. Кроме насыщения внутреннего рынка, растет экспортный спрос: поставки идут в страны СНГ и Китай.

В 2025 году в регионе увеличилось число договорных отношений с пользователями водоемов. В Минсельхозе подчеркивают, что предприниматели готовы заключать соглашения на длительный срок — от 15 до 25 лет. Власти ожидают, что в текущем году водоемов, которые включены в систему промышленного рыбоводства и добычи водных биоресурсов, станет еще больше.

— У нас более 250 водоемов, которые уже используются организациями. Основные — это, конечно же, озеро Сартлан, озеро Чаны, акватория реки Обь. Сейчас же речь идет о восстановлении прудовых хозяйств, которые ранее использовались. Это более затратная история, потому что предполагает систему гидротехнических сооружений. И поэтому здесь пока количественно трудно прогнозировать. Но на сегодняшний момент уже подано 14–15 заявок. Возможно, к концу число существенно увеличится. Если же будет очень трудоемко и затратно, то этим ограничимся, — сообщил Infopro54 министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Прудовые хозяйства представляют собой специализированные предприятия, занимающиеся разведением и выращиванием рыбы в искусственно созданных или приспособленных для этого водоемах. Такие пруды, как правило, имеют инженерную конструкцию, позволяющую полностью спускать воду для облова рыбы, проводить мелиоративные работы и контролировать условия содержания гидробионтов. Основным объектом разведения в классическом прудовом хозяйстве является карп, а также растительноядные виды рыб, такие как белый амур и толстолобик.

Активное развитие прудового рыбоводства в России началось в середине XX века. Государство уделяло большое внимание этой отрасли: создавались специализированные научно-исследовательские институты, велась работа по селекции новых пород карпа, разрабатывались методы интенсификации производства, включая использование гранулированных кормов, удобрение прудов и аэрацию воды. К началу 1990-х годов прудовое рыбоводство достигло значительных успехов. После распада СССР отрасль пришла в упадок. В 1990-е произошел резкий спад производства.

В настоящее время прудовое рыбоводство постепенно восстанавливается. С 2006–2007 годов, после включения аквакультуры в приоритетный национальный проект «Развитие АПК», у предприятий появилась возможность получать субсидированные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов, а также на приобретение племенного материала и оборудования. Однако в целом по стране эффективность прудовых хозяйств остается невысокой. Основными проблемами остаются изношенность инфраструктуры и недостаток качественных кормов.

