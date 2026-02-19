Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес Общество

Новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В регионе планируют восстанавливать прудовые хозяйства

В Новосибирской области растет интерес предпринимателей к использованию водоемов для рыбохозяйственной деятельности. Бизнесмены подают новые заявки на аренду водоемов. Их в настоящее время рассматривает региональный Минсельхоз.

В прошлом году в Новосибирской области объем вылова рыбы составил почти 15 тысяч тонн. В этом показателе учтено и промышленное рыболовство, и рыба, выращенная с использованием устройств замкнутого водоснабжения. Кроме насыщения внутреннего рынка, растет экспортный спрос: поставки идут в страны СНГ и Китай.

В 2025 году в регионе увеличилось число договорных отношений с пользователями водоемов. В Минсельхозе подчеркивают, что предприниматели готовы заключать соглашения на длительный срок — от 15 до 25 лет. Власти ожидают, что в текущем году водоемов, которые включены в систему промышленного рыбоводства и добычи водных биоресурсов, станет еще больше.

— У нас более 250 водоемов, которые уже используются организациями. Основные — это, конечно же, озеро Сартлан, озеро Чаны, акватория реки Обь. Сейчас же речь идет о восстановлении прудовых хозяйств, которые ранее использовались. Это более затратная история, потому что предполагает систему гидротехнических сооружений. И поэтому здесь пока количественно трудно прогнозировать. Но на сегодняшний момент уже подано 14–15 заявок. Возможно, к концу число существенно увеличится. Если же будет очень трудоемко и затратно, то этим ограничимся, — сообщил Infopro54 министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

Прудовые хозяйства представляют собой специализированные предприятия, занимающиеся разведением и выращиванием рыбы в искусственно созданных или приспособленных для этого водоемах. Такие пруды, как правило, имеют инженерную конструкцию, позволяющую полностью спускать воду для облова рыбы, проводить мелиоративные работы и контролировать условия содержания гидробионтов. Основным объектом разведения в классическом прудовом хозяйстве является карп, а также растительноядные виды рыб, такие как белый амур и толстолобик.

Активное развитие прудового рыбоводства в России началось в середине XX века. Государство уделяло большое внимание этой отрасли: создавались специализированные научно-исследовательские институты, велась работа по селекции новых пород карпа, разрабатывались методы интенсификации производства, включая использование гранулированных кормов, удобрение прудов и аэрацию воды. К началу 1990-х годов прудовое рыбоводство достигло значительных успехов. После распада СССР отрасль пришла в упадок. В 1990-е произошел резкий спад производства.

В настоящее время прудовое рыбоводство постепенно восстанавливается. С 2006–2007 годов, после включения аквакультуры в приоритетный национальный проект «Развитие АПК», у предприятий появилась возможность получать субсидированные кредиты на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов, а также на приобретение племенного материала и оборудования. Однако в целом по стране эффективность прудовых хозяйств остается невысокой. Основными проблемами остаются изношенность инфраструктуры и недостаток качественных кормов.

Ранее редакция сообщала, что ротан из новосибирских водоемов впервые пошел на экспорт в Китай.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : рыболовство рыба водоемы Новосибирской области

1 227
0
0
Предыдущая статья
Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд
Следующая статья
Новосибирские энергетики выстраивают конструктивный диалог с малым бизнесом

В Новосибирск завезли картофель из Египта, он в 2,5 раза дороже местного

Автор: Мария Гарифуллина

В новосибирских магазинах в феврале появился картофель нового урожая. Это импортная продукция, которая традиционно в несколько раз дороже картофеля, выращенного новосибирскими фермерами.

Местный картофель сейчас стоит в среднем 40 рублей за 1 кг, привозной — около 100 рублей. Такое соотношение — разница в 2–2,5 раза — сохраняется из года в год. В прошлом году, когда местная продукция стоила порядка 55–60 рублей за кг, импорт стоил 130–140 рублей за кг.

Читать полностью

Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году на разрезе «Богатырь» Новосибирской области произошла первая отгрузка угля. Об этом рассказал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

— В течение 2025 года было добыто 1,1 млн тонн антрацита. В следующем году компания собирается увеличить добычу в три раза. В перспективе «Богатырь» намерен выйти на те же параметры, что и «Сибантрацит» на двух разрезах, — добавил чиновник.

Читать полностью

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Автор: Юлия Данилова

О перспективах развития бывшей площадки новосибирского завода «Сибсельмаш» рассказал и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.

—  Сегодня имущественный комплекс предприятия практически перешел под управление АО «НПО «Курганприбор». По ряду вопросов еще продолжаются заседания в судах. Пока имущественный комплекс находится в аренде, так как это федеральная собственность, —напомнил Рягузов.

Читать полностью

Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Автор: Юлия Данилова

Весной Новосибирский институт органической химии имени СО РАН (НИОХ СО РАН) рассчитывает закончить сертификацию «чистых помещений». Об этом сообщила директор института Елена Багрянская.

— Эти «чистые помещения» мы создали для производства субстанций лекарственных препаратов. Основной мотивацией был выпуск препарата против оспы, который мы разработали с научным центром «Вектор». Также у нас есть договор на производство субстанции для препарата разработанного ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи». Кроме того, у нас было много обращений по анализу дженериков. Концентрация субстанции в них не всегда соответствует заявленной, — пояснила Багрянская.

Читать полностью

Ввести ограничения при снятии наличных через кассы предложили в МВД России

Автор: Артем Рязанов

МВД России предлагает ввести «период охлаждения» для снятия наличных в кассах и ограничить суточные переводы через NFC до 50 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Андрей Храпов.

— Мы озвучили норму такую, что и для выдачи денег с касс возможен какой-то период охлаждения, <...> рассмотреть эту возможность. Или же при переводе денег через NFC-технологии, может быть, ограничить до 50 тыс. рублей в день, — сказал он на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Читать полностью

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Автор: Юлия Данилова

Директор агентства «Взрывной PR», основатель «Фонда поддержки хороших новостей», писатель Роман Масленников рассказал Infopro54 о том, почему важно отслеживать, на какие площадки перетекает аудитория, о специфике взрывного PR, а также оценил сибирский креатив.

— Роман, какие ключевые тренды на рынке пиара сформировались в 2025 году и будут усиливаться в 2026-м? Чем это обусловлено?

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирск завезли картофель из Египта, он в 2,5 раза дороже местного

Бизнес

Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

Бизнес Промышленность

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Медицина Наука

Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Общество

Ввести ограничения при снятии наличных через кассы предложили в МВД России

Актуальный разговор Бизнес

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Телекоммуникации

Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Бизнес Наука Промышленность

Предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

Бизнес

Рынок новостроек в 2026 году: между молотом ставок и наковальней спроса

Бизнес

Ипотечное кредитование рухнуло на 60% в Новосибирской области

Бизнес

В Новосибирске открылась выставка к 100-летию местной энергетики

Бизнес

«ЭкоНива» переносит запуск завода в Новосибирской области на 2027 год

Культура Общество

Реконструкцию концертного зала в Новосибирске оценили в миллиард рублей

Бизнес Общество

Новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство

Право&Порядок

Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд

Недвижимость

Светлый меняет представление о жизни за городом

Бизнес

Федеральный тепличный холдинг развивает в Новосибирске розничную цветочную сеть

Бизнес Общество

Новосибирские огурцы подорожали на аукционах торговых сетей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности