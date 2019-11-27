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150 остановок мэрия предложит в концессию на негостевых маршрутах

Это касается объектов общепита, которые собираются убрать с гостевых маршрутов. Судьба остальных торговых объектов пока под вопросом.
  • 27/11/2019, 10:37
Автор: Евгения Серёгина
150 остановок мэрия предложит в концессию на негостевых маршрутах
Решение по подготовке второй концессии, по словам чиновника, было принято после многочисленных переговоров с предпринимательским сообществом.

В мэрии Новосибирска нашли 250 локаций, куда могли бы отправить предпринимателей-киосочников с шести «гостевых» маршрутов.

Торговые операторы на остановках лоббируют свои права

Торговые операторы на остановках лоббируют свои права

— Предлагается 150 локаций с возможностью установить теплые блоки и 100 локаций для установки чисто остановочного павильона с умными блоками,  сообщает начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин.  В таком раскладе срок концессионного соглашения, срок использования этого хозяйства до передачи в муниципалитет составляет 15 лет. «Сердцем» концессионного соглашения будут не какие-то отдельно взятые остановки. Мы найдем площадь, которую передадим концессионеру под объект капитального строительства центра управления, куда будет поступать поток информации с этих «умных» остановок. 250 остановочных пунктов  это неотъемлемая часть комплекса, неразрывно технологически связанная с этим центром управления. Они являются частью большого проекта.

Решение по подготовке второй концессии, по словам чиновника, было принято после многочисленных переговоров с предпринимательским сообществом. Напомним, коммерсанты, арендующие павильоны, выступали с инициативой самостоятельно устанавливать «умные» остановки, чтобы сохранить свои торговые объекты

Судьба остальных объектов, не являющимися теплыми блоками с утвержденной постановлением мэрии площадью 17 кв. м, пока неясна. Сегодня на гостевых маршрутах размещаются около 600 нестационарных объектов. Уже сейчас, как сообщает городская власть со ссылкой на федеральное законодательство, их нахождение на территориях остановочных пунктах недопустимо.

Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон

Концессия по «умным остановкам» позволит обойти закон

 Допускается размещение рекламных конструкций, объектов дорожного сервиса (АЗС, автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общепита, СТО),  говорит начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Роман Дронов.  К примеру, на Красном проспекте есть тротуар, отгороженный проезжей частью, и на тротуаре стоит киоск, где идет торговля какими-то товарами. Этот киоск отношения к дорожному сервису не имеет.

В отношении таких объектов, по словам Дронова, еще только определяется порядок заключения частных сервитутов между их владельцами и Городским центром организации дорожного движения.

 С окончанием срока аренды, а аренда на такие объекты продлеваться не будет, между ГЦОДД и владельцами объектов, которые попадают в категорию дорожного сервиса, предполагается частный сервитут  договор, который бы позволял объекту находиться на полосе отвода автодороги и осуществлять ту или иную деятельность,  говорит Дронов.  Сейчас наша задача  определить порядок заключения этих сервитутов. У нас есть контрольная дата  2022 год.

Представители мэрии заверяют, что ни с кем из предпринимателей договор досрочно расторгнут не будет. Однако перспективы их пролонгации после истечения срока аренды неясны. Как сообщила InfoPro54 вице-президент Ассоциации малоформатной торговли Наталия Кошелева, предприниматели на встречах с чиновниками говорят о готовности самим участвовать в проекте реконструкции нестационарных объектов, но их предложения игнорируются.

 На вопросы о компенсационных местах им отвечают: «Не ваш случай»,  рассказывает Наталия Кошелева.  Так в каком случае предприниматели могут рассчитывать на место? В ответ — тишина. Спрашиваем: сколько мест в схеме размещения, которые можно рассматривать в качестве компенсационных? Говорят, что такие есть, но их список предоставить не могут. А начальник управления потребительского рынка мэрии Витухин заявляет, что мэрия придумала «мягкий» способ завершения срока действия предприятий. «Мягкость» заключается в том, что предпринимателям разрешают доработать до конца действия договоров  до конца 2020 года. Вот так «мягко» придумали прекратить деятельность более 2500 киосков и павильонов и сократить более 10000 рабочих мест.

Убрать нельзя унифицировать

Убрать нельзя унифицировать

Как уже ранее сообщалось, позиция предпринимателей нашла поддержку со стороны как регионального, так и федерального Минпромторга, о чем представители обоих ведомства заявляли на Новосибирском торговом форуме. И сейчас коммерсанты вновь рассчитывают на содействие федеральной власти.

 Уверена, что можем рассчитывать на федеральную поддержку,  говорит Кошелева.  Государство заинтересовано не в ликвидации малых предприятий торговли и услуг, а в увеличении их количества. Планы мэрии по «завершению срока действия предприятий» могут быть восприняты как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, они противоречат Указу Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», не содействуют исполнению задач и достижению показателей Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

О том, что ситуация с нестационарными объектами на остановках зашла в тупик, заявил в комментарии InfoPro54 и председатель постоянной комиссии горсовета по предпринимательству Игорь Салов.

 Все эти объекты передаются на баланс муниципального учреждения, которое по своим внутренним правилам не имеет права размещать торговые объекты, совмещать их с остановочными пунктами,  говорит собеседник издания.  Значит, сначала надо этот вопрос решить. Там требуется подписание внутриструктурных соглашений, чем должна заниматься мэрия. Что касается около 160 остановок общественного транспорта, совмещенных с торговыми павильонами, то при объявлении конкурса появится концессионер, который, естественно, получит все эти места.

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

Инвестор готов вложить в «Умные остановки» 1,5 млрд по концессии

Напомним, ранее компания ООО «Россибинвест» заявляла о готовности произвести и установить 300 «умных» остановок на территории Новосибирска в течении 2-3 лет.

 Сегодня, по сути дела, предприниматели теряют бизнес,  комментирует Салов.  Проблема до сих пор не решена. Мы договорились, что мэрия будет обо всех шагах информировать депутатов и предпринимателей. Компенсационные места прописаны в приказе постановления регионального правительства, в нашем решении, но механизма нет. Эта норма сегодня не работает. Такую возможность мы мэрии предоставили, но как она будет реализована  вопрос открытый.

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