Возвратные и невозвратные тарифы появятся в гостиницах Новосибирска

Во второй половине 2025 года во всех регионах России, в том числе и в Новосибирской области, в гостиницах появятся возвратные и невозвратные тарифы. Соответствующий законопроект Дума приняла в третьем чтении.

У туриста появится выбор: забронировать номер подороже, но с возможностью отмены, либо приобрести его дешевле, но без возможности возврата. При этом у туриста сохраняется возможность вернуть предоплату при форс-мажоре (болезнь, ЧС и т.д.)

На сегодняшний день невозвратные тарифы действуют только при покупке авиабилетов и железнодорожных билетов.

Отельеры уверены, что закон поможет решить проблему мультиброней. В настоящее время туристы, планируя поездку, нередко бронируют несколько отелей на одну дату, а затем выбирают один, не отменяя остальные брони. Либо, наоборот, бронь отменяется в последний момент и отель не успевает перепродать эти номера и несут убытки. Разделение тарифов на возвратные и невозвратные позволит снизить риски простоя гостиничных номеров.

По данным регионального правительства, в 2024 году регион принял 3,3 миллиона туристов. В регион приезжают не только обычные путешественники. Например, объём рынка медицинского туризма в области за последние четыре года увеличился в 1,9 раза (в 2021 году — 24,1 млрд рублей, в 2023-м — 34,9 млрд рублей). Речь идет как об услугах, оказанных иностранным гражданам, так и жителям других регионов России в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневного стационара. В 2025 году тренд на рост рынка сохраняется.

Кроме того, в прошлом году регион посетили 25 тысяч промышленных туристов, в программе участвовало 40 предприятий. В 2025 году власти региона планируют увеличить этот показатель до 45 тысяч человек.

Стоит отметить, что начиная с января 2025 года, всем отелям, гостиницам, апарт-отелям, хостелам, базам отдыха (в том числе глэмпингам) России нужно пройти оценку соответствия требованиям к типу размещения. После этого они будут включены в единый отраслевой перечень Росаккредитации. Пройти сертификацию предприниматели должны до 1 сентября 2025 года. Как пояснили в Минэкономразвития Новосибирской области, на данный момент в реестр включены 200 гостиниц региона. Всего в области около 400 средств размещения, которые попадают под новые требования.

Судя по данным Росаккредитации, из 200 гостиниц, включенных в реестр, «одну звезду» получили четыре объекта размещения, расположенные в Новосибирске и области, «две звезды» — 15, «три звезды» — 40, «четыре звезды» — 29, у двух гостиниц Новосибирска ― «пять звезд». Более ста объектов выбрали категорию «без звезд».

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирск стали чаще приезжать туристы из Арабских Эмиратов и Китая.