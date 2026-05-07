Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Автор: Оксана Мочалова

Процесс введения новых требований растянется на несколько лет

Правительство РФ подготовило проект постановления, который вводит обязательную цифровую маркировку для широкого перечня замороженной продукции и кулинарных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Документ разработан Минпромторгом, а его основные положения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Перечень товаров, попадающих под маркировку, включает замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы; мороженую рыбную продукцию и рыбные полуфабрикаты; туши и тушки птицы, а также замороженные и охлажденные полуфабрикаты и субпродукты из мяса и мяса птицы. Кроме того, нововведение затронет готовые замороженные блюда (первые и вторые блюда).

Обязательная маркировка будет вводиться поэтапно в зависимости от категории товаров:

  • с 1 декабря 2026 года — для замороженных овощей, фруктов, ягод, грибов и их смесей;
  • с 1 февраля 2027 года — для мороженой рыбы, рыбных кулинарных полуфабрикатов и замороженных вторых блюд с рыбой;
  • с 1 апреля 2027 года — для мяса, субпродуктов, полуфабрикатов из мяса и птицы, а также замороженных кулинарных изделий (включая первые и вторые блюда).

Передавать в систему сведения об обороте и выводе из оборота такой продукции участники рынка начнут с 1 сентября 2028 года. Полный переход на поэкземплярный учет произойдет с 1 марта 2030 года.

По данным Национального исследовательского института «Высшая школа экономики», доля незаконного оборота полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции на рынке сегодня составляет 19%. Как указано в пояснительной записке к проекту документа, введение обязательной маркировки «будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, повышению уровня безопасности и защиты жизни граждан».

В ведомстве уверены, что для бизнеса также ожидаются положительные эффекты: увеличится доля добросовестных участников рынка и снизятся издержки за счет внедрения электронного документооборота. Потребители, в свою очередь, смогут получить полную информацию о товаре, проверить его легальность и в случае необходимости направить жалобу.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Актуальный разговор

Рустам Сатышев: Рынок складской недвижимости Новосибирска переживает «идеальный шторм»

В ближайшие два-три года в регионе ожидается переизбыток предложения при низком спросе, что снизит арендные ставки

Новосибирские компании произвели спорттовары почти на 250 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

За первый квартал 2026 года компании Новосибирской области произвели спортивные товары на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за соответствующий период 2025 года, сообщил Новосибирскстат.

Наибольший удельный вес в объеме производства занимает следующая продукция:

Бизнес просит не накрывать Новосибирск сплошным запретом точечной застройки

Автор: Юлия Данилова

Уже второй месяц в девелоперском сообществе активно обсуждается инициатива прокуратуры о введении ограничений на площадь земельного участка, предназначенного под комплексное развитие территории (КРТ). Ожидается, что в мае корректировки будут вынесены на рассмотрение горсовета Новосибирска. Девелоперы – участники круглого стола, организованного Infopro54, практически в один голос предупреждают: инициатива продвигается не вовремя.

Так, депутат регионального парламента Вячеслав Илюхин напомнил, что сегодня весь строительный бизнес России находится в непонятном состоянии.

У инициаторов новой мусорной концессии в Новосибирске не нашлось конкурентов

Автор: Юлия Данилова

Подведены итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения. Для региона это уже третья попытка возвести столь необходимые области объекты.

Инициаторами концессии выступили компании, связанные с правительством региона: ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный». Их учредителями являются АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (5%).

Собственников «Новосибирскэнергосбыта» обязали выкупить акции у миноритариев

Автор: Юлия Данилова

Ключевой собственник АО «Новосибирскэнергосбыт» — ООО «Адванс Инвест» —планирует выкупить часть акций предприятий. Обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных бумаг поступило в «Новосибирскэнергосбыт» 22 апреля. Судя по данным, размещенным на сайте раскрытия информации, речь идет об обыкновенных акциях в количестве 297 151 штука, зарегистрированных в феврале 2007 года. Предлагаемая цена приобретения составляет 775 рублей за акцию. Оценку их стоимости проводил ООО «Консалтинг групп «Промаудит» в декабре 2025 года. На тот момент рыночная стоимость бумаг составляла 775 рублей за штуку. Теоретически, на выкуп всех акций компании необходимо более 230 млн рублей.

— Совет директоров новосибирской компании поддержал предложение о выкупе и считает указанную в обязательном предложении цену приобретения обыкновенных акций общества справедливой и обоснованной, — уточняется в раскрытии информации.

Производство молока за квартал упало на 13,5% в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года производство молока в Новосибирской области значительно снизилось, как следует из доклада Новосибирскстата о социально-экономическом развитии региона за январь—март текущего года.

По данным ведомства, за отчетный период было произведено 168,5 тысячи тонн молока, что на 13,5% меньше, чем в первом квартале 2025 года. В прошлом году предприятия области произвели 820,2 тысячи тонн молока, что на 3,4% меньше, чем в 2024 году.

Арендаторы игнорируют квартиры в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В первом квартале 2026 года российский рынок аренды жилья столкнулся с рекордным предложением — 110 тысяч новых объявлений за три месяца. В Новосибирске этот тренд проявился особенно ярко, но привел к неожиданному результату. Вместо привычного удешевления квартиры сдаются дороже соседних городов, а сроки их простоя бьют антирекорды. К таким выводам пришли аналитики ДОМ.РФ.

На 1 апреля 2026 года в Новосибирске насчитывалось 4,9 тысячи актуальных объявлений о долгосрочной аренде. За квартал предложение выросло на 38%, а за год — сразу на 43%. При этом ставки снижаются крайне неохотно. Средняя стоимость аренды составила 36,1 тысячи рублей в месяц. Это всего на 6% меньше, чем три месяца назад, и даже на 1% выше, чем год назад. Например, в Омске аренда подешевела на 11%, а в Красноярске — всего на 1%.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

