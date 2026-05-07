Новосибирский рынок полуфабрикатов перейдет на обязательную маркировку

Правительство РФ подготовило проект постановления, который вводит обязательную цифровую маркировку для широкого перечня замороженной продукции и кулинарных полуфабрикатов в потребительской упаковке. Документ разработан Минпромторгом, а его основные положения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Перечень товаров, попадающих под маркировку, включает замороженные овощи, фрукты, ягоды и грибы; мороженую рыбную продукцию и рыбные полуфабрикаты; туши и тушки птицы, а также замороженные и охлажденные полуфабрикаты и субпродукты из мяса и мяса птицы. Кроме того, нововведение затронет готовые замороженные блюда (первые и вторые блюда).

Обязательная маркировка будет вводиться поэтапно в зависимости от категории товаров:

с 1 декабря 2026 года — для замороженных овощей, фруктов, ягод, грибов и их смесей;

с 1 февраля 2027 года — для мороженой рыбы, рыбных кулинарных полуфабрикатов и замороженных вторых блюд с рыбой;

с 1 апреля 2027 года — для мяса, субпродуктов, полуфабрикатов из мяса и птицы, а также замороженных кулинарных изделий (включая первые и вторые блюда).

Передавать в систему сведения об обороте и выводе из оборота такой продукции участники рынка начнут с 1 сентября 2028 года. Полный переход на поэкземплярный учет произойдет с 1 марта 2030 года.

По данным Национального исследовательского института «Высшая школа экономики», доля незаконного оборота полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции на рынке сегодня составляет 19%. Как указано в пояснительной записке к проекту документа, введение обязательной маркировки «будет способствовать сокращению объемов незаконного оборота данной продукции и его влияния на развитие социальной сферы и экономики страны, повышению уровня безопасности и защиты жизни граждан».

В ведомстве уверены, что для бизнеса также ожидаются положительные эффекты: увеличится доля добросовестных участников рынка и снизятся издержки за счет внедрения электронного документооборота. Потребители, в свою очередь, смогут получить полную информацию о товаре, проверить его легальность и в случае необходимости направить жалобу.

