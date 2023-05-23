Муниципалитеты Новосибирской области все-таки рискуют потерять выделенные на ремонт дорог деньги

Ситуацию, когда уже весна на исходе, а в районах региона еще даже не заключены контракты на ремонт дорог, обсудили депутаты Законодательного Собрания. Ранее об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области. И губернатор Андрей Травников ясно дал понять, что отстающие главы районов могут не рассчитывать на субсидии из областного бюджета на ремонт дорог. Средства передадут более активным территориям.

— Барабинск не законтрактован на 80%, Каргат — на 65%, Искитимский район — на 75%, Мошковский район — на 100%, Новосибирский район — на 78%, Чановский район — на 91%, Искитим, Кольцово, Обь — на 100%. Что делать? Ждать, пока пойдет снег? Пусть честно признаются, что не справляются, и отдадут деньги тем, кто может, — считает Валерий Ильенко, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области.

За две недели после совещания в правительстве ситуация на местах не слишком выправилась.

Напомним, губернатор поручил решить вопрос с контрактами до 1 июня 2023 года. Приглашенные чиновники от районов сегодня честно признались, что к назначенному сроку не успеют. Например, Барабинский район к этой дате заключил лишь 2 контракта на сумму в 18 млн рублей, а выделено на дорожный ремонт 92 млн.

— Мы в марте проводили торги, но к сожалению, участников не было. Мы провели индексацию сметы, внесли изменения в аукционную документацию. С 19 мая документация находится в управлении контрактной системы в работе. В ближайшее время торги будут размещены, — сообщил заместитель главы Барабинского района Андрей Паренко.

Эксперты говорят, что причиной массовых задержек с дорожным ремонтом в муниципалитетах могут быть проблемы с проектно-сметной документацией. Не хватает и подрядчиков, которые концентрируются на крупных объектах в столице региона. Кстати, по данным Валерия Ильенко, в Новосибирске тоже не все гладко с контрактами.

Разбирая ситуацию, депутаты обнаружили, что есть и районы-рекордсмены, которые контракты на этот год заключили вовремя и уже работают над следующим дорожным сезоном.

— Я все районы знаю: кто сделал проектно-сметную документацию еще в 2022 году, они уже заключили на 100% контракты. И у них есть право сейчас заключать контракты на деньги 2024 года, даже 2025-го, — уверяет заместитель председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике регионального парламента Сергей Титков. — По муниципальным районам выделены из областного бюджета 2,7 млрд рублей, по муниципальным городским — 2,44 млрд рублей. Итого — 5,143 млрд. Будет некрасиво, когда нам министр финансов скажет, что были не использованы деньги, которые выделены дорожной отрасли.

Ранее редакция сообщала, что районы области не проявляют инициативы в обновлении общественного транспорта.