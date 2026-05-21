Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Мировые и федеральные новости

Цифровая небезопасность: киберугрозы 2026 года наступают со всех сторон

Дата:

Эпидемия киберпреступности, которую эксперты предсказывали на 2026 год, уже стала реальностью

В первом квартале 2026 года количество вредоносных атак в России выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Злоумышленники всё чаще нацелены на критически важную инфраструктуру, а крупные утечки персональных данных затрагивают миллионы россиян. Собрали ключевые угрозы, с которыми столкнулся бизнес и государство.

Атаки на критическую инфраструктуру: главная мишень хакеров

Самый тревожный тренд — рекордная доля атак на российскую критическую информационную инфраструктуру (КИИ). В первом квартале 2026 года количество атак на КИИ превысило 9 тысяч, а их доля достигла 77% от общего числа кибератак по стране — на 10 процентных пунктов больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Чаще всего злоумышленники атакуют телекоммуникации, финансовый сектор, промышленность и здравоохранение.

Эксперты связывают интерес злоумышленников к телекоммуникациям с масштабом возможных последствий: выведение из строя одного крупного оператора связи способно затронуть миллионы абонентов и парализовать работу смежных отраслей.

Особую тревогу у специалистов вызывает тот факт, что доля критичных атак с наибольшим потенциальным ущербом составляет 27% — значительно выше, чем в других отраслях (где этот показатель не превышает 20%). Эксперты поясняют, что организации критической инфраструктуры обычно выстраивают мощную защиту собственного периметра, однако их партнёры — ИТ-подрядчики и поставщики программного обеспечения — часто имеют более слабую киберзащиту. Низкий уровень безопасности контрагентов превращается в лазейку для проникновения в целевую инфраструктуру.

Волны атак: кто и зачем атакует компании

Под видом зарплаты: целевые атаки на бухгалтеров

В феврале-марте 2026 года специалисты зафиксировали новую тактику финансово мотивированных злоумышленников. Хакеры разослали более трёх тысяч вредоносных писем адресатам из разных отраслей. В письмах с темами «Акт сверки», «Счёт на оплату» и «Уведомление об окончании срока бесплатного хранения» злоумышленники доставляли вредоносное программное обеспечение, которое давало им скрытый удалённый доступ к компьютерам жертв.

Жертвами стали бухгалтеры и финансовые менеджеры. Получив доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, хакеры выводили деньги на счета посредников, в том числе под видом перечисления зарплаты. Средняя сумма ущерба составила около 3 млн рублей, а максимальная превысила 14 млн рублей.

Энергетика под ударом

Топливно-энергетический комплекс стал самым часто атакуемым сектором российской экономики. Доля предприятий ТЭК среди целей хакерских атак выросла в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь на них приходится до 35% всех воздействий злоумышленников. На одну компанию ТЭК пришлось в среднем 1,2 тысячи заражений.

Чаще всего за атаками на ТЭК стоят иностранные хактивисты, которые действуют в рамках скоординированной атаки на топливную отрасль России.

Утечки данных: миллионы записей в открытом доступе

Государственный сектор под ударом

В апреле 2026 года эксперты зафиксировали 9 инцидентов, затронувших государственный сектор. Суммарный объём данных, опубликованных в открытом доступе, составил порядка 160 млн записей, включающих персональные данные граждан. Утечки данных, относящихся к государственным сервисам, всегда несут повышенные риски для граждан, поскольку такие массивы зачастую содержат структурированную информацию о пользователях — от контактных сведений до паспортных данных.

В первом квартале 2026 года в открытом доступе оказались 111,2 млн строк пользовательских данных — на 8% больше аналогичного периода прошлого года. Лидером по утечкам стал сектор розничной торговли и интернет-магазины, а также государственный сектор. По мнению аналитиков, снижение количества публикаций новых утекших баз данных (на 5%) связано с временной паузой в активности подпольных каналов из-за их массовых блокировок.

Новые штрафы за утечки: закон начал работать

С 30 мая 2025 года в России серьёзно ужесточили административную ответственность за утечки персональных данных. Новые статьи закона предусматривают миллионные штрафы для организаций, вплоть до оборотных штрафов. Первые административные дела об утечках только недавно «добрались» до суда. Однако пока суды проявляют лояльность к нарушителям.

Малый бизнес под прицелом: легкая добыча для хакеров

С января по апрель 2026 года интенсивность хакерских атак на сектор малого и среднего бизнеса в России подскочила на 35%. Общее число инцидентов увеличилось более чем на треть. Особую тревогу вызывает возросшая популярность вредоносных программ, нацеленных на кражу банковских данных, — их применение увеличилось на 30%.

Число жертв вредоносного программного обеспечения, которое нацелено на бухгалтеров и финансовых менеджеров, выросло в три раза по сравнению с 2025 годом. Эта программа предоставляет злоумышленникам неограниченный контроль над компьютером, что позволяет беспрепятственно выводить денежные средства со счетов юридических лиц.

Главная угроза 2026 года: искусственный интеллект на службе у хакеров

Эксперты единодушны: искусственный интеллект стал главным катализатором киберугроз в 2026 году. С помощью ИИ хакеры способны автоматизировать все основные этапы киберпреступлений, создавать вредоносные программы в кратчайшие сроки и делать обманные письма максимально правдоподобными. По прогнозам, сложные персонализированные атаки смогут проводить даже низкоквалифицированные хакеры.

Специализированные сервисы на основе ИИ уже сейчас активно используются для поиска уязвимостей, генерации вредоносного программного обеспечения и масштабирования атак. Искусственный интеллект применяется для создания обманных текстов, поддельных видео и аудиозаписей, автоматизации разведки и адаптации вредоносного кода под системы защиты.

Глобальный ущерб от действий киберпреступников в 2026 году, по оценкам экспертов, достигнет 11,9 трлн долларов.

Реальная картина: что происходит с защитой бизнеса

Несмотря на растущее количество киберугроз, финансовая стратегия компаний в области защиты информации стала более консервативной. Исследование показало, что 50% организаций зафиксировали или сократили бюджеты на информационную безопасность. Если за последние два года рынок рос на волне экстренного импортозамещения, то в 2026 году на первый план вышла задача качественной настройки уже внедрённых систем.

При этом незакрытые уязвимости в устаревших иностранных системах продолжают накапливаться. По оценкам экспертов, сегодня в РФ полностью перешли на независимый от импорта стек лишь 2% организаций. Устаревшие системы фактически превратились в непредсказуемые «чёрные ящики», а динамика кибератак продолжает расти: после 150-процентного роста в 2024–2025 годах тенденция к снижению пока отсутствует.

Ситуация с цифровой безопасностью в 2026 году остаётся напряжённой. Злоумышленники модернизируют свои инструменты, искусственный интеллект снижает порог входа в киберпреступность, а компании вынуждены искать баланс между защитой и экономией. Единственный путь — комплексный подход: обучение сотрудников, регулярный аудит уязвимостей и готовность к быстрому реагированию на инциденты.

Источник фото magnific.com Автор фото author/freepik

Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : хакеры кибератаки ИИ безопасность

162
0
0
Предыдущая статья
Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб
Следующая статья
Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

«Надо потихоньку снижать»: демограф раскритиковал предложение расширить границы молодости

Она предложила считать молодёжью людей до 39 лет, поскольку, по её мнению, современные люди стареют медленнее, дольше остаются активными и хорошо выглядят. Ткачёва указала, что сдвиг возрастных границ позитивно скажется на продолжительности жизни. Однако у этой идеи нашёлся резкий оппонент.

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН заявил, что подобный подход может нанести серьёзный вред демографической ситуации в стране. По его словам, если постоянно расширять границы «молодости», вплоть до 70 лет, это лишь поощрит уже существующие негативные тенденции: откладывание браков и позднее деторождение.

Читать полностью

Роскачество предложило больницам адаптироваться под нормы ислама. В СПЧ назвали это сегрегацией

В ведомстве настаивают: нововведение не меняет светского характера российского здравоохранения и остаётся сугубо маркетинговым инструментом. Однако уже сами требования стандарта вызвали резонанс в обществе и привели к обвинениям в адрес Роскачества в попытке «халялизации» государственной инфраструктуры.

Новый добровольный стандарт сертификации «Muslim Friendly*» направлен на медицинские учреждения, включая клиники, санатории и даже массажные салоны. Он призван официально подтвердить, что заведение готово принимать пациентов, исповедующих ислам, с учётом их религиозных потребностей.

Читать полностью

В двух селах Сибири на выходных сгорели 30 домов

Автор: Артем Рязанов

В селе Кучерово, расположенном в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе Красноярского края, на минувших выходных произошло возгорание, в результате которого были уничтожены 14 двухквартирных жилых домов. В прокуратуре региона сообщили, что в этих домах проживали 38 человек.

Пожар вспыхнул около 11 часов утра 3 мая. По данным надзорного органа, начавшего расследование, инцидент произошёл из-за небрежного обращения с печью, которую использовал житель одного из домов.

Читать полностью

В Новосибирске подорожают самые ходовые шины

Автор: Артем Рязанов

Минпромторг направил в профильные ведомства предложения запретить использование резины с высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов (ПАУ).

Ведомство подтвердило изданию «Известия», что планируется изменить технический регламент Таможенного союза, установив предельное содержание ПАУ в шинах на уровне 0,25% от общего объёма. Эти изменения направлены на постепенное устранение продукции, не соответствующей экологическим и техническим стандартам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В министерстве отметили, что Минприроды, Росстандарт и Минэкономики уже одобрили эту инициативу.

Читать полностью

В Россию резко вырос ввоз автомобилей ушедших из страны брендов

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц весны российский авторынок показал значительный рост. Общий объем импорта новых легковых автомобилей в марте 2026 года увеличился на 40% по сравнению с мартом прошлого года и составил 33 254 машины. Об этом сообщил аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом объем неофициального (альтернативного) импорта вырос еще сильнее — на 160%. Соотношение официальных и неофициальных поставок составило 51 к 49.

Читать полностью

В России произвели более четырех тысяч базовых станций 4G и 5G

Автор: Артем Рязанов

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил на пленарной сессии форума Digital Qazaqstan 2026 о готовности страны к сотрудничеству и совместным инициативам в сфере телекоммуникаций. В частности, от заявил, что в РФ наладили выпуск базовых станций четвертого и пятого поколения. К концу 2025 года удалось произвести 4 000 единиц такой продукции. Сейчас их устанавливают ведущие телекоммуникационные компании.

— Такие технологии способны стать основой для укрепления независимости наших стран от зарубежных продуктов. Россия здесь открыта к диалогу, совместным проектам, — подчеркнул глава кабмина.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Гудовский: Российский бизнес креативный и очень живучий

Он постоянно находится в движении, продвигает разные инициативы и за счет этого растет, становится сильнее

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Общество

Крячковскую школу-памятник в Новосибирске будут ремонтировать до конца 2027 года

Власть

Студентов из Новосибирской области научили сеять хлеб

Общество Право&Порядок Финансы

Тренд на персонифицированные атаки: мошенники собирают информацию о будущей жертве во всех источниках

Власть Туризм

Мэр Новосибирска назвал доход от туристического налога

Власть Недвижимость Общество

Жители Новосибирской области узаконили по амнистии более 6 тысяч гаражей

Общество

Новосибирским школьникам и родителям ограничили доступ к электронным дневникам

Власть Общество

Более 900 участков изымут у собственников для «Южного транзита» в Новосибирске

Бизнес Экономика

Сибирские производители чая и кофе заработали 1,9 млрд рублей

Бизнес Власть Общество

Новосибирские предприниматели просят государство больше не снижать порог НДС

Бизнес Недвижимость

Фонд развития территорий продает недострои под Новосибирском

Бизнес Власть Промышленность

Инвестора для создания производства отделочных материалов ищут в Новосибирске

Власть

В Новосибирске действует муниципальная программа поддержки МСП

Общество

«Перестаньте уже мотивировать»: новосибирским родителям рекомендовали не дергать детей перед экзаменами

Бизнес Экономика

Каждая десятая открытая лицензия на недра Сибири приходится на Новосибирскую область

Власть

На праймериз ЕР в Новосибирской области зарегистрировался 81 кандидат

Бизнес Общество

Поиски воды для п. Ложок в Новосибирском районе завершатся в декабре 2026 года

Телекоммуникации

Новосибирская область получит 35 отечественных LTE-станций к 2027 году

Общество

В Новосибирск доставят гранит для ремонта самого большого фонтана

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом Технологии

Владимир Лебедев: Российский облачный рынок готовится к квантовой эпохе

Бизнес Недвижимость Прямым текстом

Александр Калинин: Культура применения больших данных меняет новосибирский рынок недвижимости

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Май 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности