В Новосибирске врачи впервые заменили клапан сердца через прокол в бедре

В Новосибирском НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина провели уникальную операцию: митральный клапан заменили через бедренную вену, без разрезов и общего наркоза. Об этом сообщила пресс-служба Центра.

Шесть лет назад пожилая женщина перенесла замену аортального и митрального клапанов — тогда ей установили биологические протезы. В этом году самочувствие ухудшилось: появились слабость и нарастающая одышка. Врачи установили, что биопротез износился и перестал справляться с нагрузкой.

Повторная операция на открытом сердце оказалась рискованной. Тогда в Центре впервые применили инновационную методику. Рентгенэндоваскулярные хирурги Дмитрий Зубарев и Алексей Баранов провели новый протез через венозное русло прямо в сердце и имплантировали его внутрь старого. Доступ обеспечил небольшой прокол в бедренной вене. Пациентка дышала самостоятельно и оставалась в сознании на протяжении всей процедуры.

— Освоение новой операции позволяет расширить возможности помощи пожилым пациентам высокого риска, — отметил заведующий отделом эндоваскулярной хирургии Дмитрий Зубарев.

Уже на четвертый день контрольное УЗИ подтвердило, что новый клапан работает исправно и женщину выписали домой.

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