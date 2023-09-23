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Хочешь поставить прививку от гриппа и ковида и не можешь в Новосибирске

  • 23/09/2023, 15:07
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Хочешь поставить прививку от гриппа и ковида и не можешь в Новосибирске
Если не отсидишь в очереди к терапевту.

В этом году, чтобы поставить прививки от гриппа и ковида, в Новосибирской области нужно пройти терапевта. Об этом редакции Infopro54 сообщили читатели, столкнувшиеся с тем, что просто так прийти в прививочный кабинет, как в предыдущие годы, уже нельзя. Читатели написали, что запись к терапевту дают только на рабочее время, поэтому приходится отпрашиваться с работы. Плюс попасть в записанное время не получается, так как постоянно кто-то заходит «просто спросить», «по диспансеризации», «без очереди, так как льготник» и т.д. В результате время, проведенное в очереди, растягивается на несколько часов. Читатели обращают внимание, что сейчас в поликлиниках уже довольно много чихающих и кашляющих людей, поэтому есть риск подхватить ОРВИ.

В Новосибирской области начали прививать от гриппа

В Новосибирской области начали прививать от гриппа

Главный редактор Infopro54 Юлия Данилова решила лично проверить эту информацию:

— Оператор при звонке на телефон 122 подтвердил, что прививки можно поставить только через осмотр участкового терапевта, и предложил записаться по времени работы врача. Судя по озвученной информации, в ближайшие две недели свободная запись была во временном промежутке с 10:00 до 17:00.

Попытка записаться на прививку в другую поликлинику ни к чему не привела. Оператор сообщил, что вакцинацию можно пройти только по месту регистрации.

Я подошла в поликлинику по месту регистрации в субботу. В предыдущие годы можно было свободно поставить прививку в процедурном кабинете. Однако в регистратуре также направили к дежурному терапевту. В очереди около кабинета врача с утра в субботу сидели около 10 человек. Или больше, так как хвост очереди заворачивал за угол. На вопрос «кто последний» — люди показали в ту сторону. Большая часть пришла на прививки.

Я решила поинтересоваться в процедурном кабинете, почему изменился алгоритм вакцинации, на что получила ответ: «Посмотрите на дверь —  там все написано» (Информация с двери размещена на базовом фото. —  Ред.). Медработник также посоветовала прийти среди недели, когда работает прививочный кабинет. По ее словам, прививку можно сделать без посещения терапевта!!! Кому верить?

Стоять в очереди к терапевту в субботу я не стала. Попробую прийти в будние дни, хотя после 8:00 выбраться из жилмассива, где находится поликлиника, будет очень проблематично, а в поликлинике по дороге на работу, как я уже сообщала, меня не примут.

Кстати, когда я уходила из поликлиники, то увидела нескольких людей, которые тоже приходили на прививки, но развернулись, узнав о необходимости посетить терапевта. Если они не догадаются прийти в будние дни в процедурный кабинет (если там все-таки принимают), то, скорее всего, в этом эпидсезоне пополнят ряды заболевших.

Медучреждения Новосибирской области закупаются вакцинами

Медучреждения Новосибирской области закупаются вакцинами

При подготовке материала я поинтересовалась у читателей, которые все-таки прошли терапевта и поставили прививки: в чем заключался прием?

— Спросили, как себя чувствуете, померили давление и все, — пояснили собеседники. — А потом задавали вопросы по анкете.

Напомню, что во время пандемии коронавируса и карантинных мероприятий желающие пройти вакцинацию заполняли эти документы самостоятельно, прежде чем зайти в процедурный кабинет.

Вопрос: зачем сейчас создавать дополнительные препоны при вакцинации и увеличивать время, которое люди должны проводить в поликлиниках?

Ранее редакция сообщала о том, что во время выборов 8-10 сентября прививки от гриппа можно было поставить на избирательных участках. Те, кто умудрился пройти вакцинацию, рассказывали редакции, что терапевтов там не было.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество Медицина

Регионы: Новосибирск

Теги : прививка от ковида прививка от гриппа


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