За 1,5 месяца заявки на льготную ипотеку в Новосибирске подали 380 IT-специалистов

Всего за 1,5 месяца с момента запуска программы льготной ипотеки в Новосибирской области подано 380 заявок, одобрено 272, заключено 46 кредитных договоров.

— Льготная ипотека для специалистов отрасли — одна из самых востребованных мер поддержки IT-отрасли. Она доступна и касается непосредственно жителей Новосибирской области с учетом того, что наш регион традиционно обладает развитым IT-сектором. Государство предоставляет дополнительные возможности для улучшения жилищных условий IT-специалистов. При нынешних ипотечных ставках данная мера особенно актуальна, — подчеркнул заместитель министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павел Жучков.

Напомним, что среди условий для оформления льготной IT-ипотеки в Новосибирской области:

— российское гражданство;

— возраст от 22 до 44 лет;

— зарплата: от 150 тыс. рублей;

— сумма кредита — до 18 млн рублей;

— минимальный первоначальный взнос — 15% ;

— максимальная ставка по кредиту — 5% годовых;

— максимальный срок кредита — 30 лет.

Заявки на льготную ипотеку для IT-специалистов принимаются на сайте ДОМ.РФ до конца 2024 года.

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