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Банк «Левобережный» дарит руководителям компаний комплимент за торговый терминал

  • 30/06/2022, 17:56
Юридические лица и ИП при заключении договора эквайринга и оформлении зарплатного проекта получают VIP-карту «Mir Supreme» в подарок.

Если у вас несколько торговых точек с общей численностью сотрудников от 10 человек, то вы можете стать обладателем именной премиальной карты в рамках шеф-пакета «Элит». Для этого установите 3 или более торговых терминала и подключите зарплатный проект. Предложение действует с 20.06 по 31.12.2022.

Участие в акции позволит руководителю компании:

  • автоматизировать, ускорить и упростить процесс выплаты зарплаты;
  • принимать безналичную оплату на выгодных условиях с возможностью получать зачисления на счет до 2 раз в день;
  • пользоваться премиальной картой с кешбэком до 5 000 рублей в месяц, доступом в бизнес-залы разных аэропортов мира и возможностью снятия денежных средств в банкоматах любых банков без комиссии.

Карта «Mir Supreme» обслуживается на всей территории РФ, а также принимается в ряде зарубежных стран: Турции, Вьетнаме, Кипре, Абхазии, Казахстане, Кыргызстане, Армении, Южной Осетии, Белоруссии, Узбекистане и Таджикистане. По ней предоставляется доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру.

Также держатель карты может возвращать за расчеты по ней до 5 000 рублей ежемесячно. Совершайте покупки на сумму от 50 000 рублей в месяц и получайте повышенный кешбэк в категориях «Спорт и красота», «АЗС», «Кафе и рестораны», «Маркетплейсы».

Уточнить подробности можно по телефону 8-800-3333-555, у персонального менеджера и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО). Подать заявку на подключение эквайринга можно на сайте.

Фото пресс-службы Банка Левобережный (ПАО)
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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : торговый терминал меры поддержки


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