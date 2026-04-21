Новосибирских курильщиков с большим стажем отправят на томографию

В общей структуре онкозаболеваний в Новосибирской области рак трахеи, бронхов и легкого занимает второе место. У мужчин эта локализация лидирует, они болеют раком легкого в три таза чаще женщин. Пик заболеваемости приходится на возраст 65–69 лет, риск развития болезни увеличивается на 10 % с каждым прожитым годом. Об этом сообщил Минздрав Новосибирской области.

Для выявления онкологии на ранних стадиях с апреля 2026 года в регионе ввели дополнительное исследование: КТ органов грудной клетки. На процедуру врачи будут направлять граждан от 50 до 75 лет со стажем курения более 30 лет.

— Под обследование попадают даже те новосибирцы, кто бросил вредную привычку менее 15 лет назад. Пройти обследование можно в рамках второго этапа диспансеризации, — отметили в Минздраве.

Главный онколог региона Сергей Фурсов пояснил, что курение увеличивает риск развития рака легких в 8–11 раз. Также факторами риска являются лишний вес и высокий уровень глюкозы.

— Сегодня мы официально признаем: флюорография малоэффективна для раннего выявления рака легкого. Единственный работающий метод скрининга — низкодозная компьютерная томография, — констатировал Фурсов.

Напомним, в 2025 году первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр прошли более 1,2 млн жителей Новосибирской области, из них почти 320 тысяч человек были направлены на второй этап. Впервые были выявлены более 88,5 тысяч случаев заболеваний, обнаружены 1352 злокачественных новообразования, 72% из которых на ранних стадиях.

