Новосибирская область стала лидером по числу отравлениям курительными смесями

Новосибирская область заняла первое место в России по количеству острых отравлений курительными смесями. По данным Роспотребнадзора, при среднероссийском показателе 0,02 случая на 100 тысяч населения, в 2025 году в регионе этот показатель составил 0,5 — это самый высокий результат среди всех субъектов федерации (документ есть в распоряжении Infopro54).

Абсолютное число отравлений Роспотребнадзор не указывает, однако редакция подсчитала, что в пересчете на численность жителей области (2 798 170 человек на 2025 г.) оно достигает 14 случаев за год. Отравления курительными смесями в 2025 году регистрировались в 13 российских регионах. Случаев летальным исходом зафиксировано не было. В структуре отравлений 82% пришлось на вещества с неустановленным составом, а в 18% случаев были выявлены наркотические вещества.

Эксперты говорят, что в ситуации с курительными смесями одна из главных опасностей это — отсутствие информации об их составе.

— Когда наши специалисты делали контрольные закупки, мы обнаружили, что у трети пунктов продажи не указано наличие никотина в курительных смесях. Кроме того, в составе присутствуют различные добавки: ароматизаторы, усилители вкуса, стимуляторы. Они усиливают действие друг друга. В итоге ни продавец, ни сам курящий, ни врач не могут знать на 100%, какие именно вещества поступили в организм. На упаковке трети продукции нет даты производства, а информация о производителе присутствует только в 22% случаев. То есть непонятно, кто произвел товар и когда, — рассказала Infopro54 директор ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Марина Фомичева.

В материалах Роспотребнадзора говорится, что в возрастной структуре отравившихся курительными смесями преобладают взрослые — 57,8%. Доля подростков (15–17 лет) составляет 24,2%, а детей до 14 лет — 18,2%.

Исследования, проведенные центром в точках продаж у метро «Студенческая» — в зоне скопления вузов и техникумов — показали, что продавцы часто игнорируют законодательство. Выяснилось, что 89% продавцов оценивают покупателей «на глаз», не проверяя паспорт, а 78% торговых точек продают жидкости с повышенным (запрещенным) содержанием никотина.

— Мы проанализировали и социальные сети: 80% точек проводят конкурсы и акции, а 23% выкладывают видео процесса парения. При этом наличие возрастных ограничений в группах есть лишь в 38% случаев. То есть идет активное вовлечение молодых людей, подростков. Это очень серьезная проблема, — говорит Марина Фомичева.

Врачи напоминают, что употребление курительных смесей приводит к поступлению в организм различных химических веществ, последствия которого могут быть непредсказуемыми из-за отсутствия контроля за составом продаваемой продукции.

Ранее редакция рассказывала, что большинство некурящих новосибирцев требуют запретить продажу электронных сигарет.