По китайскому пути: депутат заявил о возможной блокировке нелегального VPN-трафика в России

Роскомнадзор сможет блокировать нелегальный VPN-трафик частично или полностью в ближайшие три-четыре месяца. Это затронет все запрещенные сайты и мессенджеры, сообщил зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

— Я считаю, что у Роскомнадзора уже есть опыт и техническая возможность отслеживать нелегальный VPN-трафик, с использованием нелегального VPN, — этот трафик виден, — сказал Свинцов в комментарии РИА Новости.

Депутат полагает, что России следует идти по китайскому пути, обеспечив себе полный технологический и информационный суверенитет.

Он считает, что если кто-то думает, будто все просто установят VPN и ничего не изменится, то это заблуждение. Воспользуется ли Роскомнадзор блокировкой VPN-трафика или нет, покажет время.

— При этом, естественно, трафик будет блокировать не исключительно Telegram, а весь трафик, то есть туда попадут, естественно, все запрещенные сайты, все запрещенные мессенджеры, абсолютно все, — заключил он.

