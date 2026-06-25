«Теряем управляемость»: в Новосибирске потребовали провести инвентаризацию муниципальной собственности

«Полки забиты фальсификатом»

В Новосибирской области «происходит потеря управляемости» в сфере торговли, управления муниципальной собственностью, а также в сфере пищевой промышленности, что ведёт к «оглушительным потерям поступлений в бюджеты всех уровней, росту потребительских цен и разрушению в регионе пищевой промышленности». Об этом на сессии регионального парламента заявил депутат Яков Новоселов.

По его словам, данные надзорных органов свидетельствуют, что полки магазинов в регионе забиты незаконной, фальсифицированные и недоброкачественной продукцией.

— Правительству Новосибирской области удалось навести полный порядок с качеством продуктов в государственных и муниципальных учреждениях: в школах, детских садах, в больницах. Однако, в сфере ответственности Минпромторга находится еще и розничный рынок. У нас совершенно спокойно продаются фальсификаты сливочного масла из Челябинска и Барнаула, в которых почти нет молока, недоброкачественная говядина из Тамбова, некачественная курица из Красноярска и Свердловской области, помидоры из Киргизии. Это нелегальная продукция, нарушающая закон, преступающая его. При этом в бюджет не доплачиваются налоги за счёт закрытия реальной прибыли на фальсификатах и некачественной продукции, а наши региональные производители законной и качественной продукции заведомо проигрывают распоясавшейся преступности, — возмутился Новоселов.

Он уверен, что торговцы фальсификатами продают свою продукцию по завышенным ценам, а региональные предприятия терпят убытки, сокращаются и закрываются.

— Меры по наведению порядка, по нашим данным, Минпромторгом даже не планируются, в отличие от других регионов, где нужные меры приняты уже давно, — подчеркнул Яков Новоселов.

Напомним, по данным Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, почти четверть проб молочной продукции в регионе оказались фальсификатом. На полках магазинов области он встречается почти в полтора раза чаще, чем в среднем по стране.

Объемы нелегальной торговли «чудовищны»

Новоселов также обратил внимание на «чудовищные объёмы нелегальной торговли в незаконных нестационарных торговых объектах, расположенных на муниципальной территории».

— Торговцы не платят ни за воду, ни за электричество, ни за аренду муниципальной земли. Только в этом году благодаря помощи областной прокуратуры, были ликвидированы десятки незаконных НТО, большую часть торговцев мы заставили легализоваться. Теперь они продолжают работу, выплачивая арену и коммунальные услуги, — констатировал депутат.

Он потребовал провести инвентаризацию муниципальной собственности, земли и её использование по всему городу. Сейчас такая работа проведена только в Ленинском районе.

— Это необходимо, чтобы устранить организованный грабеж нашего бюджета, вернуть закон на территории, а деньги в бюджеты. Также необходимо провести тщательную проверку нарушений налогового законодательства и правил торговли. Из-за системного ухода от уплаты налогов только на одном рынке, оценочно, потери бюджета в год составляют 3,54 млрд рублей, — привел пример Яков Новоселов.

Напомним, на минувшей неделе депутат Госдумы обратилась в СК по поводу нарушений на оптовом рынке в Новосибирске.

Вопрос с НТО и фальсификатами было решено вынести на рассмотрение профильного комитета Заксобрания.

Ранее редакция сообщала о том, что киоски на придомовых территориях возьмет под контроль мэрия Новосибирска. На них будут распространяться те же требования, что и к НТО, которые находятся на муниципальных землях.